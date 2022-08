„Európa más országaiban ilyen gyönyörűt nem lát az ember”

Élmény itt lenni

Néhány méterrel arrébb, a számos díjjal kitüntetett épülettel szemben két nyugdíjas korú nő üldögél az árnyékban. Mint kiderül, Edit és Marika már a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a Városliget fejlődését, s nagyon elégedett az eredményekkel. – Ahhoz képest, hogy itt régen milyen körülmények voltak, most minden gyönyörű. A Városliget, s benne a Magyar Zene Háza egy csoda Budapest szívében. Nagy élmény itt lenni – hangsúlyozzák. Véleményük szerint

igazán dicséretes, ahogy a tervezők a tájat és az intézményeket, illetve a tradicionalitást az innovációval harmóniába hozták. A növényvilág is bámulatosan gazdag, számos sportolási lehetőség van, és a játszótér is fantasztikus, ahol szinte mindig telt ház van

– összegzik tapasztalataikat, s reményüket fejezik ki, hogy a további három elem, a baloldali városvezetés által vitatott új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház is megvalósulhat.

Nem szabad a múltban ragadni

Szintén a Liget-projekt folytatásában bízik Ádám és Anna is, akikkel az új Néprajzi Múzeumban beszélgetek.

Lélekemelő ez az egész, amit itt látunk. Ezek formabontó épületek, ahol a múlt, a jelen és a jövő is elfér egymás mellett. Kifejezetten tetszik, hogy van egy egység a városon belül, ahol a kultúra és az építészet színességei is összpontosulnak. Ezeket a fejlesztéseket mindenképpen folytatni kell, mert Budapest és Magyarország is megérdemli

– vélekedik Anna. Hozzá hasonlóan a budapesti születésű, de külföldön felnövő Ádám is megerősíti, hogy a tervezett fejlesztéseket folytatni kell, mert nem szabad leragadni a múltba. Mint mondja, a Magyar Zene Háza egy építészeti remekmű, és ehhez hasonló épületekben kellene a továbbiakban is gondolkodni. Elismerő szavakkal illeti továbbá az új Néprajzi Múzeumot és a Vajdahunyad várát is, ugyanakkor megjegyzi, hogy az új beruházások mellett érdemes lenne a Széchenyi gyógyfürdőre is figyelmet fordítani. Azokra a kritikára, miszerint a Városligetben zajló beruházások túl sokba kerültek, úgy reagálnak: a minőséget mindenhol meg kell fizetni.