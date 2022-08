Fronthatás nem terheli a szervezetünket a mai napon

A sok napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből az Északi-középhegységben, illetve a nyugati, délnyugati megyékben fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar környezetében erősödhet meg átmenetileg a szél – írja a Met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Forrás: Met.hu

Összesnek a gomolyfelhők, néhol maradhatnak felhős részek. Az éjszaka második felében az Észak-Dunántúl felé fátyolfelhők is sodródnak. Az éjszaka első felében az Északi-középhegységben még előfordulhat egy-egy zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni, és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Borítókép: gyermekek hűsölnek a főváros V. kerületében a Szabadság téren egy köztéri szökőkútnál (Fotó: MTVA/Faludi Imre)