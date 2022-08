Előrehozott hazaköltözések

– Akik 12-15 éve, még a gyurcsányi időkben kimentek, azok most itthon is jó pénzt tudnak keresni – foglalta össze. Koroknai Gábor úgy látja, sok szakmunkás már jobban meg tud élni itthon, mint nyugaton, ahol a keresetéből levont lakásbérlet és rezsi miatt kevesebb marad.

Kint egy házaspárt nézve egyikük fizetése teljesen elmegy az ingatlanra, rezsire és sokan nem tudják, hogy kint például 450 euró az óvodai díj gyermekenként. Itthon ekkora költségek nincsenek az óvodákban

– hozott egy példát.

Elmondása szerint költöztetett már haza olyan mérnököt is, aki azt mondta, hogy már elég magasak az itthoni fizetések is, érdemes hazajönni. Koroknai Gábor ezúttal is kiemelte, hogy sok megrendelőnél tapasztalja az elég volt érzést. Szerinte bele lehet fáradni a kinti munkavállalásba, főleg ha valaki két munkahelyet is vállal a megélhetésért. – Ausländerként éli az ember az életét, és ezt éreztetik is velük. Aki jól beszéli a nyelvet, az könnyebben tud új állást kapni, a németek is jobban kedvelik azt, akivel tudnak beszélni. Sokaknak viszont nincs jó nyelvismeretük, amikor országot váltanak és a kinti életet választják – magyarázta.

Jó a gyerekeknek, jó a nagyszülőknek

A hazaköltöztető fontosnak tartja a családalapítás kérdését is. Rámutatott: a családtól, szülőktől, nagyszülőktől távol még mindig sokkal nehezebb családot alapítani. – Amikor hazajönnek, sokszor tapasztalják, hogy összeborulnak, érződik, hogy úgy család a család, ha a nagyszülők is szerepet tudnak vállalni benne – fogalmazott. Kitért a gyerekek helyzetére is, akik szerinte külföldön nem tudnak úgy érvényesülni, hiszen nem tudnak kortársaikkal az anyanyelvükön kommunikálni.

Nyomkodják a telefont, nincsenek barátaik. Viszont sokan mesélik, hogy miután hazajöttek, a kiskorú gyerekek itthon kinyílnak, lelkileg sokkal szabadabbak lesznek. Megváltoznak, jót tesz nekik és a további lelki fejlődésüknek, hogy közös programokat szerveznek a nagyszülőkkel, akik részt tudnak vállalni a gyereknevelésben. Így pedig a szülők élete is tehermentesebb lehet, több idő jut egymásra, a barátaikra, egyszóval itthon harmonikusabb, szeretetben gazdagabb és boldogabb életet élhetnek

– mondta Koroknai Gábor.

Fordulat. A statisztikák szerint 2019 volt a fordulópont a kiköltözésekben. Bár a hazatérők száma a KSH adatai szerint 2010 óta folyamatosan növekszik, három éve történt meg először, hogy többen költöztek haza, mint ahányan kivándoroltak, akkor 23 170 hazatérő mellett már „csak” 21 900-an vándoroltak ki hazánkból. 2020-ban az olló tovább nyílt, akkor már csaknem négyezerrel több visszavándorló volt itthon, mint amennyi kivándorló. Jóllehet 2021-ben kissé nőtt a kivándorlók száma, de a hazatérők száma ekkor is magasabb volt.

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)