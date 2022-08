Jó ürügy az LMBTQ támogatása a baloldalnak

De szinte egyik baloldali párt sem maradt el a Momentum mögött, mert az idei rendezvényen is kiemelt hangsúllyal vettek részt. Láthatók voltak az MSZP, a DK és a Párbeszéd Magyarország képviselői, valamint a szintén baloldali-liberális Magyar Kétfarkú Kutya Párt is saját kamionnal vonult. Az LMBTQ-lobbi támogatása a magyar ellenzék részéről erőteljesen megnyilvánult az uniós hadszíntéren is. A baloldali EP-képviselők tevékenysége is hozzájárulhatott ahhoz, hogy folyamatosan támadja Magyarországot az Európai Parlament balliberális szárnya a gyermekvédelmi törvény miatt. A hazai baloldal, úgy tűnik, hogy Brüsszel pártjára állt a hazánk ellen indított támadásokban, ebben a hadjáratban pedig a Momentum számít a leglelkesebbnek.

A Renew Europe nevű liberális európai parlamenti képviselőcsoport tagjaként a párt uniós képviselői már tavaly nyáron is azt próbálták elérni, hogy mihamarabb szankciókat vezessenek be Magyarország ellen.

Cseh Katalin momentumos EP-képviselő a nemtetszését fejezte ki, amikor az Európai Bizottság (EB) figyelmeztette az Európai Parlamentet arra, hogy a forrásmegvonás végrehajtása pártatlan, igazságos és objektív legyen. Azt írta egyik közösségi oldalán, hogy addig nem nyugszanak, amíg a jogállamisági rendeletet nem alkalmazzák hazánk ellen, és bíróságra mennek. Emellett kötelezettségmulasztással vádolta Ursula von der Le­yent, az Európai Bizottság elnökét, aki szerinte nem cselekedett a magyar és lengyel „jogállamisági válságok” ügyé­ben, amelyek közé a gyermekvédelmi törvényt is sorolták.

Emlékezetes a szintén momentumos Donáth Anna EP-képviselő lebukása is, amikor bevallotta, hogy egyeztetett a Magyarországot rendszeresen támadó Vera Jourova EU-biztossal és a zöldpárti Gwendolin Delbos-Corfield EP-képviselővel. Beszélgetésük során elhangzott, hogy a jogállamisági kérdések a magyar képviselőhöz tartoztak, és informálisan háromnaponta beszélt Jourovával.

Ez ellentmondott annak a korábbi állításának, amely szerint nem egyeztetett az uniós biztossal.

A zöldpárti képviselőnővel ápolt kapcsolatára utalva pedig Donáth úgy értékelt, hogy kilencven százalékban sikeresnek volt mondható a munkája.