Leütötték és kirabolták Gábor Zsazsa özvegyét Budapesten

A 79 éves férfi nem öltözött feltűnően: szabadidőnadrágot, egy pólót és egy pulóvert viselt, a rablók azonban kifigyelhették, amikor kivillant a pulóver ujja alól a luxusórája, amit a támadás során elvettek tőle. A több mint 11 millió forintot érő Patek Phillipe nem az ára miatt nagy veszteség Von Anhalt számára.

– Ugyan ez az óra 30 ezer dollárt ér, nem szoktam vele villogni, mert nem az értéke miatt hordtam. Azért szerettem azt az órát, mert Zsazsától kaptam ajándékba

– mesélte a Blikknek Frédéric von Anhalt herceg, aki először nem is értette, mi történik vele.

– Nem beszéltek, rögtön támadtak. Leütöttek és a kezemet is kicsavarták, de nem álltam ellen. Ha megteszem, talán még súlyosabb lett volna a dolog

– mesélte a részleteket a herceg, akinek végül össze kellett varrni a fejsebét. Azt mondta, rendőrségi feljelentést tesz. Szerinte két támadót is jól is látott, fényképről is felismerné őket.

Lapunk az üggyel kapcsolatban megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik közölték:

feljelentés vagy bejelentés válaszadásunkig nem érkezett. A megjelent sajtóhírek alapján a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitánysága adatgyűjtésbe kezdett.

Borítókép: Frédéric von Anhalt, Gábor Zsazsa özvegye a színésznő temetésén a Fiumei úti sírkert művészparcellájában 2021. július 13-án (Fotó: MTI/Mohai Balázs)