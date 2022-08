Mások élete árán is szállítják a migránsokat az embercsempészek

Nem számít az embercsempészeknek még az emberélet sem, a hatalmas bevétel reményében mások élete árán is szállítják az illegális bevándorlókat – szögezte le a Magyar Nemzetnek Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, aki szerint három ok miatt válnak egyre agresszívabbá az embercsempészek:

– Az egyik ok az, hogy ránéznek a naptárra és látják, közeledik az ősz, majd a tél. A másik ok, hogy egyre többen vannak a megrendelők és egyre nagyobb az üzlet, ám nem tudják kielégíteni az igényeket a magyar határon megfelelőképpen. Így nincs meg a kellő haszon. A harmadik ok pedig az, hogy tudják, a magyar határon műszaki fejlesztés kezdődött, már emelik a műszaki határzár magasságát, másrészről azt is tudják, hogy a magyar határnak a humán védelmét is megerősítik. Zajlik az első szerződéses határvadászok kiképzése. Mindebből következik, hogy az embercsempészek minél több embert minél gyorsabban akarnak Á-ból B-be szállítani még a rossz idő beállta, a kerítés megemelése és az új, friss erőknek a határra való telepítése miatt. Mindezt akár mások élete árán is.