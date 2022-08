Tordai Bence: A kormányhivatal döntése egy lejáratókampány eszközeként szolgál

Mint arról lapunk is beszámolt, hiába mentegetőzött többször is Tordai Bence azzal, hogy minden rendben zajlott luxusvillája megépítése körül, szabálytalan építkezés miatt a kormányhivatal eljárást indított a párbeszédes politikus százötvenmilliós háza ügyében. A Párbeszéd társelnöke 2016-ban vett magának egy parasztházat Budapest egyik legdrágább részén, a II. kerület kertvárosában. Az ellenzéki politikus lényegében e mögé a parasztház mögé „bújva” kezdte el kijátszani az építési előírásokat, mivel a kérdéses telekre a szigorú előírások miatt nem kaphatott új épület építésére engedélyt. Állítása szerint csak felújította az eredeti házat, miközben teljesen lebontatta és a helyére egy új villát épített, amelybe azóta már be is költözött.

Tordai magyarázkodása sajátos fényt ad az ügynek, hiszen éppen ő volt az, aki Jámbor András képviselőtársával együtt márciusban feljelentést tett a Csipak-villa ügyében, mondván, „a Kormányhivatal hibájából még mindig áll az illegális, természetpusztító épület”.

Mint ismert, Csipak Péter üzletember, a Deák Ferenc utcai Fashion Street tematikus bevásárlóutca megálmodója a budai Fenyőgyöngye közelébe épített volna 1800 négyzetméteres luxusvillát, az épület azonban jelentősen belelógott a természetvédelmi körzetbe. A vállalkozót természetkárosításért jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, az építkezésbe belebukott, a villát pedig bontásra ítélték. Tordai Bence évek óta hangosan támadja Csipak Pétert és folyamatosan követeli, hogy kezdjék meg végre a szabálytalanul épített villa bontását. Tavaly májusi Facebook-bejegyzésében, amelyben adatigényléssel élt a Csipak-villa bontásának ügyében úgy fogalmazott, „senki sem állhat a törvények felett”. Reméljük, a politikus önmagára nézve is érvényesnek tekinti szavait.

