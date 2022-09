A fokozódó migrációs nyomás miatt meghosszabbították a válsághelyzetet

A fokozódó illegális migráció, valamint az ukrajnai háború miatt döntött július elején a kormány a szerződéses határvadászok toborzásáról, kiképzéséről, a Készenléti Rendőrségen belüli önálló határvadász ezred felállításáról.

Az augusztus elején elkezdődött szervezés és kiképzés lehetővé teszi, hogy visszatérjenek eredeti feladataikhoz a déli határaink védelmére rendelt katonák és az ország más részeiből átvezényelt rendőrök.

A kormány időközben 2023. március 7-ig meghosszabbította a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet. A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) előzetesen azt közölte: a magyar határon érzékelhető migrációs nyomás az elmúlt időszakban erősödött, ezért a kabinet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet indokoltnak tartja. Az erről szóló kormányrendelet szeptember 6-án meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A magyar kormány továbbra is nyílt és egyértelmű bevándorláspolitikát folytat: fenntartjuk a határkerítést, biztosítjuk a határvédelmet, és a brüsszeli vitákban is azt a határozott álláspontot képviseljük, hogy visszautasítjuk a migránsok betelepítését, Európát és Magyarországot meg kell védeni a tömeges bevándorlástól

– szögezte le a KTK, hozzátéve: a nemzeti kormány nem fogja engedni, hogy hazánkból is bevándorlóországot csináljanak. A nemzeti konzultáció, a népszavazások és a választások eredménye is azt támasztja alá, hogy a kormány az emberekkel azonos állásponton van, a magyar emberek pedig azt várják el a kormánytól, hogy megvédje az ország határait.

Idén már több mint 162 ezer határsértőt fogtak el a magyar határon, míg tavaly az azonos időszakban mintegy hatvanezret. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt majdnem százezerrel több migráns próbált illegálisan Magyarország területére lépni, míg az embercsempészek száma megduplázódott az előző év azonos időszakához képest. A balkáni útvonalon rekedt migránsok egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba, és rendszeresen rátámadnak a határt védő rendőrökre, katonákra. Legutóbb éppen a határkerítést építő fogvatartottakat és az őket felügyelő büntetés-végrehajtási őröket dobálták meg kövekkel és támadtak rájuk baltával.

Magyarországnak kiemelten fontos a déli határszakasz védelme, ezért is van szükség határvadász egységek felállítására és a határkerítés megerősítésére.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az Újvidéki Rádió Hangadó szerda című adásában arról beszélt, hogy a nagy számú illegális migráns mellett a magyar hatóságok 1200 embercsempészt is elfogtak, ami kétszerese a tavaly ugyanebben az időszakban elfogott csempészek számának. Értékelése szerint a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempész bandák nagy aktivitást tanúsítanak a magyar határ térségében. Az embercsempész csoportok kifigyelik a magyar határvédelmi rendszert, és igyekeznek különféle megtévesztő akciókat végrehajtani: megdobálják, provokálják a járőröket egy helyszínen, arra gondolván, hogy odavonnak rendőri, katonai erőket, ugyanakkor más helyszíneken meg nagy csoportokat próbálnak átjuttatni.

Bakondi György felhívta a figyelmet arra, hogy az illegális bevándorlók Szabadkánál már használtak fegyvereket, de a határtérségben is láttak fegyvereket náluk. Ott lövéseket is leadtak a levegőbe. A tapasztalatok alapján az látszik, hogy a migránsbandák és az embercsempész csoportok kerülik, hogy fegyveres összetűzésbe keveredjenek a rendvédelmi szervekkel, de dobálással, létrás támadással már többször találkoztak a határvédők.

Borítókép: Illegális migránsok a déli határon (Fotó: Mirkó István)