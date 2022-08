Rétvári Bencze: A déli határ védelmére hosszú távon kell berendezkedni

A déli határ védelmére hosszú távon kell berendezkedni, hiszen Nyugat-Európa folyamatosan ösztönzi a migrációt. Hónapról hónapra újabb kötelező kvótajavaslatokkal állnak elő, és Magyarország folyamatos eljárások alatt áll, mert megvédi a déli határát - fogalmazott ma Szegeden Rétvári Bence a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ rendőrképző akadémiáján, az egyik határvadász csoport kiképzésén tett látogatását követő sajtótájékoztatón.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a határvadászok nagyon fontos missziót vállaltak, mert a biztonság és a rend minden szabadság és fejlődés alapja, ezt fogják szolgálni határaink megvédésével.

Szükség van arra, hogy minél több határvadász teljesítsen majd szolgálatot, mert hatalmas probléma lett az elmúlt években az Európai Unió számára az illegális migráció, amelyre egyedül Magyarország adott a kezdetektől határozott és egyértelmű választ - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Az Európai Unió pénzbírságra ítélné azokat az országokat, akik nem hajlandók migránsokat befogadni - erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt a legutóbbi Bayer Showban. A főtanácsadó leszögezte: ha az Európai Unió nem tartóztatja fel a migránsáradatot, annak súlyos közbiztonsági, közegészségügyi és szociális rendszert ellehetetlenítő következményei lesznek.

Ugyancsak Bakondi György beszélt a határvadászok kiképzéséről. Kijelentette: olyan gyakorlatias képzést kapnak a határvadászok, amely megfelelő alapot ad számukra leendő szolgálatuk ellátásához.

Az első néhány száz leendő határvadász felvétele után elkezdődött az intenzív kiképzésük és a tervek szerint szeptember végén szolgálatba is állhatnak. A kiképzésen a határőrizethez szükséges ismereteket tanulják meg, egyebek mellett a jogszabályokat, a fegyverhasználatot, a kényszerítő eszközök alkalmazását és az eljárásrendeket. Hangsúlyozta: alapos képzésben részesülnek. Összességében egy határvadász ezred jön létre megyénként több századdal, de a tiszti kar hivatásos rendőrökből áll majd.

Korábban Bács-Kiskun és Csongrád megyei rendőrök látták el a határrendészeti feladatokat. 2015-től, az erősödő migrációs nyomás óta azonban az ország más részeiből is a déli határra vezényeltek rendőröket, emellett a Magyar Honvédség erőit is oda kellett vezényelni. Egy olyan tartós határőrizeti rendszer kiépítése a cél most, ami ezt a vezényléses rendszert megszünteti. Közben zajlik a kerítés megerősítése is, hogy megakadályozzák a létrás áthatolás, ami tipikussá vált az utóbbi egy-két hónapban.

