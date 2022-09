Egyre nagyobb az illegális bevándorlók nyomása Szlovákián is

Ennek oka − mint ahogy azt a V4NA hírügynökség közzétette −, hogy az embercsempészek egy új útvonalat indítottak be, ami a Balkánról érkező illegális határátlépőket Szerbián, illetve Románián keresztül részben Magyarországon, részben Szlovákián át vezetve Csehországot, majd Németországot célozza meg. Ennek is köszönhető, hogy cseh rendőrök egy kontingense jelenleg is közös szolgálatot lát el magyar kollégáikkal a magyar–szerb határon, és jelentős sikereket érnek el.