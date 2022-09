Megháromszorozódott a Covid-árvák száma

évekkel ezelőtt elindítottak a budapesti műszaki egyetemmel közösen egy ösztöndíjprogramot, amit sikerült kiterjeszteni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre is. Ennek köszönhetően a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnál most már lassan a százat is eléri azoknak a fiataloknak a száma, akik pályázat útján ösztöndíjat kaptak. A Fontus elnevezésű vízügyi és környezetvédelmi hallgatói ösztöndíjat ugyanakkor ezekben a napokban is hirdetik, október 15-ig lehet rá pályázni