Sok helyen lehet eső, zápor, elszórtan zivatarokra is számíthatunk

Erősen felhős vagy borult lesz az ég átmeneti szakadozásokkal, vékonyodásokkal – írja a Met.hu.

Napközben északkelet felé terjeszkedik egy csapadékzóna, amelyből több hullámban lehet számítani esőre, záporra (legkisebb eséllyel délkeleten).

Késő délutántól, estétől a Dél-Dunántúlon már újabb csapadékgócok képződnek, amelyekből zivatar is kialakulhat. A déli szél helyenként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a Tiszántúlon a magasabb értékekkel.

Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: Met.hu

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sok helyen lehet eső, zápor, elszórtan zivatarokra is van esély.

Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg.hu.

Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza.

A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A változékony, hideg időjárás miatt várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is, sokaknál (főleg gyermekeknél) jelentkezhet nátha és köhögés.

Láz- és fájdalomcsillapítóra szükség lehet, azonban a tünetek általában néhány nap alatt spontán megszűnnek.

A hideg idő miatt öltözzenek fel rétegesen.

