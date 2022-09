Szombathelyen nyitott rendelőt a Fájdalom Ambulancia

A mozgásszervi megbetegedések tekintetében hazánkban sem különb a helyzet az európai átlagnál: a lakosság csaknem egynegyedét érintik, gyakoriságuk pedig éves szinten 3−5%-kal emelkedik.

A krónikus kopásos ízületi betegségek a 40 év fölöttiek közel felénél okoznak panaszokat, míg a csontritkulás megjelenése is egyre korábbra tolódik, már a 30-as életévek közepén is jelentkezhet nőknél és férfiaknál is. A gyulladásos reumatológiai betegségek számtalan formája rontja az életminőséget, de az akut fájdalom szindróma is sok pácienst korlátoznak a mindennapi életvitelben.

Az innovatív eljárások az elmúlt két évtizedben ritkán látható minőségi változást produkáltak a mozgásszervi betegségek megismerésében, diagnosztikájában és terápiájában is.

Ezek alkalmazásában élen jár a Fájdalom Ambulancia, amely 2003- ban Budapesten hozta létre első mozgásszervi magánklinikáját azzal a céllal, hogy gyors és hatékony segítséget nyújtson pácienseinek a fájdalommentes, szabad mozgás visszanyerésében és tartós megőrzésében – írják.

Az első, budai rendelő után 2018-ban nyílt meg a pesti ambulancia a Vasas Fáy utcai sporttelepén, tavaly pedig az első vidéki Fájdalom Ambulancia Miskolcon. A szombathelyi magánklinika megnyitásával a nyugati országrészben is elérhetővé vált a többi között olyan egyedülálló gerincterápiás eszköz, amely porckorong problémák, sérvek műtét nélküli kezelését teszik lehetővé.

A megnyitón Dr. Magyar Mátyás PhD ortopéd traumatológus, a Fájdalom Ambulancia alapítója felidézte gyermekorvos édesapjától, pályakezdő orvosként kapott útravalóját, aki azt tanácsolta számára, költözzön be gyermekorvosi rendelője hátsó helyiségébe.

Az emberek a csodáért bárhová elmennek

– idézte fel édesapja egykori szavait, hozzátéve, mára az ország négy pontján üzemeltetnek klinikát, ha munkatársaival csodákra nem is, hatékony gyógyításra képesek, még ha a meggyógyult betegek fájdalmaiktól megszabadulva ezt csodaként is élik meg.

Forrás: Fájdalom Ambulancia

A közleményből kiderül, hogy Szombathelyen nyitott rendelőt a Fájdalom Ambulancia (folyt.) Dr. Magyar Mátyás elmondta, a klinika orvosai az induló vizsgálat tapasztalatai, valamint a képalkotó diagnosztikai leletek alapján állítják össze a személyre szabott terápiás tervet, amely gyógytornát, manuálterápiát, fizikoterápiás, infúziós, valamint masszázs kezeléseket tartalmazhat.

A régióban újdonságnak számít Infúzióbáruk, ahol immunerősítő, energizáló, migrén vagy másnaposság elleni „koktélokat” kínálnak orvosi felügyelet mellett, infúzió formájában. Szintén sokoldalú egészség-szépség-stresszkezelésre alkalmas eszközük a jégszauna, mely cseppfolyós nitrogén segítségével rövid időre -130 fokra hűti le a kabint, így vitalizálva a bent tartózkodó páciens anyagcsere folyamatait – hangsúlyozzák a sajtóközleményben.

A szakember kiemelte: szombathelyi ambulanciájuk együttműködik a Csimborasszó Egészségügyi Központtal. Elsősorban a képalkotó diagnosztika és a rehabilitáció területén kölcsönösen támaszkodnak egymás erőforrásaira és szakértelmére, hogy minden szükséges segítséget megadhassunk pácienseinknek – fejtette ki Magyar Mátyás.

Az ünnepélyes megnyitó kapcsán Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: fontos kitörési pont az egészségipar a magyar gazdaság számára, a Mészáros Csoport ezt idejekorán felismerte.

Kiemelte: a magyar orvosok nemzetközi szinten is elismert szakemberek, a leginnovatívabb technológiák alkalmazása azonban jelentős pénzügyi befektetést igényel a beruházóktól.

A Fájdalom Ambulancia egy ilyen tőkeerős, stabil tulajdonosi háttér mellett a hivatásukat legmagasabb szinten művelő munkatársakkal kezdheti meg működését immár Szombathelyen is. – tette hozzá Tóth Krisztina.

Az ünnepélyes rendezvényen részt vettek a megyeszékhelyen és térségében működő nagyvállalatok és sportklubok képviselői is.

Borítókép forrása: Fájdalom Ambulancia