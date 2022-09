Tovább nyomul a DK Pesterzsébeten

– A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 41. paragrafusának első bekezdése alapján a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazott jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen – hívta fel a figyelmet lapunk megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője. A képviselőnő vagyonnyilatkozatából kifelejtett megbízási szerződé­seit illetően az alkotmányjogász kifejtette, az önkormányzati törvény szabályozza a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást – melyet bárki kezdeményezhet –, majd az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. A törvény viszont – tette hozzá a jogi szakértő – nem fűz szankciót ahhoz, ha kiderül, hogy a vagyonnyilatkozat tartalma nem felel meg a valóságnak.

Még ha gyakorlati következményekkel nem is feltétlenül járna az, hogy Fekete Katalin jó ideig egyszerre két önkormányzatnak, valamint a főpolgármesteri hivatalnak is dolgozott, az ügyet tovább bonyolítja, hogy a DK információink szerint éppen Fekete Katalint ültetné a nemrég a botrányaiba belebukott Nemes László korábbi alpolgármester helyére Pesterzsébeten.

Mint arról több cikkünkben is beszámoltunk, Nemes egy hosszúra nyúlt botránysorozat miatt kényszerült lemondásra, miután az Adatradar kiderítette, hogy a XX. kerületi önkormányzattól kapott taxikártyáját a családja és ismerősei is előszeretettel használták, de a benzinkártyáival is trükközhetett.

A pesterzsébeti baloldal helyzetét a DK-s képviselők botrányai mellett az MSZP és DK közötti belharcok is nehezítik. Csaszny Márton MSZP-s képviselő nyár elején elhagyta a frakciót. Információink szerint a pesterzsébeti MSZP bomlásának a hátterében a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc állhat, a kilépett MSZP-s képviselő ugyanis a DK elképzelései­vel szimpatizál. Csaszny külső támogatásával így a DK többségbe kerülhet a képviselő-testületben. Lapunk korábban arról is írt, hogy a Gyurcsány-párt a korábbi két alpolgármester mellé egy harmadikat is ültetett volna, mindezt a háború okozta válság kellős közepén. Ha ez megtörtént volna, akkor Kovács Eszter MSZP-s és Nemes László DK-s alpolgármester mellett még egy alpolgármesteri helye lett volna a DK-nak.

Borítókép: Fekete Katalin Czeglédy Csabával (Fotó: Facebook/DK Pesterzsébet)