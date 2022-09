Továbbra is velünk maradnak a felhők és az eső

A hajnalban képződött köd fokozatosan feloszlik, javulnak a látási viszonyok, eközben nyugat felől tovább növekszik a felhőzet – írja a Met.hu.

Alapvetően erősen felhős idő várható időszakos szakadozásokkal, vékonyodásokkal. A délelőtti óráktól nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely kelet felé helyeződik át. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar nap folyamán. A nyugatias szél megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a Kisalföldön ennél hűvösebb is lehet. Késő este 8 és 14 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek.

Estefelé nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de az ország déli és keleti területein még maradnak felhős tájak. Pára-, illetve ködfoltok előfordulhatnak. A csapadékzóna kelet felé halad. Hajnalra már csak a déli és keleti területeken várható eső, zápor. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű, a felhős, csapadékos területeken lesz enyhébb az idő.

Fotó: Met.hu

Orvosmeteorológia

Továbbra is gyenge hidegfronti hatás várható – írja a Köpönyeg. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)