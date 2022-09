Új készítmények segíthetik a koronavírus elleni küzdelmet

A korábbi hetek járványügyi mutatóihoz képest mérsékelt emelkedést mutat az új fertőzöttek és kórházban ápolt betegek száma. A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt héten összesen 12 307 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, és 48 fő vesztette életét.

Kórházban jelenleg 923 koronavírusos beteget ápolnak, közülük azonban csak 14 fő szorul lélegeztetőgépre.

Az előző héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnál a szennyvízben mért SARS–CoV–2-örökítőanyag országos átlagkoncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ beszámolója szerint emelkedés Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán és Zalaegerszegen figyelhető meg. Csökkenő tendencia sehol sem tapasztalható.

Miként szerte a világon, így Magyarországon is a fertőzések jelentős részét az omikron vírusvariáns, illetve annak alvariánsai okozzák, amelyek ellen a Pfizer és a Moderna is új típusú oltóanyagokat fejlesztett ki. Az eredeti vuhani vírustörzs és az omikron BA.1 alvariáns ellen is hatásos Pfizer-oltóanyagok immár hazánkban is igényelhetők.

Az omikronnak ugyanakkor egy új alvariánsa is megjelent Európában, amelyet nemrégiben már Szlovákiában is azonosítottak. A Science Alert tudományos szaklapra hivatkozva a Napi.hu felhívta a figyelmet, hogy a BA.4.6 – amely leginkább az idősebb korosztályt veszélyezteti – sok tekintetben hasonló a BA.4-hez, de mutációt is hordoz, ráadásul még a háromszor oltott személyek sincsenek biztonságban tőle, mert ellenállónak bizonyult a korábbi vakcinákkal szemben. Arról viszont nem tudni, hogy a korábbiakhoz képest súlyosabb tüneteket okozna.

Közben a legnagyobb gyógyszergyártó cégek és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) újabb koronavírus elleni mRNS-vakcina előállításán dolgozik, amelyhez a szegényebb országok is könnyebben hozzájutnának. Ezekben az országokban ugyanis hatalmas gondot okoz, hogy a lakosság egy jelentős része nincs immunizálva, ugyanis nem nem volt számukra megfelelő mennyiségű oltóanyag. A tervek szerint az új oltást összehasonlítás céljából a WHO fokvárosi mRNS-vakcina-technológiai transzferközpontjának irányításával a világon 15 helyen állítanák elő. A kísérleti munkálatokhoz a Moderna biztosít vakcinákat – írja az Infostart.