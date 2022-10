„A székelyeknek angolul is jó lesz”

Értetlenül állok azelőtt is, hogy az önök szerkesztősége miért feltételezi, hogy a csikcsicsói kollégák nem beszélnek angolul

– tolmácsolta a XIV. kerületi önkormányzat véleményét a hivatal szóvivője, aki szerint a jelen politikai és gazdasági helyzetben lapunk számára a „mondvacsinált hergelés a legfontosabb feladat”. A Magyar Nemzet még kedden szerette volna megtudni a szocialista Horváth Csaba polgármestertől, miért angol nyelvű meghívót küldtek a székelyföldi Csíkcsicsó vezetőjének Zugló születésnapi ünnepségére, ki ezért a felelős és lesz-e esetleg valamilyen következménye a történteknek. Zugló szóvivője csütörtökön arról tájékoztatta lapunkat, hogy a diplomáciai szabályoknak megfelelően jártak el.

Úgy éreztem magam, amikor a levelet elolvastam, mint amikor megtagadták tőlünk a kettős állampolgárságot 2004. december 5-én

– ezt már Péter Lukács, Csíkcsicsó polgármestere mondta, amikor az esetről kérdeztük. Kifejtette: először meglepődtek, mert azt gondolták, rossz helyre küldték a levelet, mivel azonban később sem érkezett helyesbítés vagy bocsánatkérés, beletörődtek.

Úgy fogalmazott: a székely emberek nem sértődékenyek, mert megedzette őket az élet, de úgy gondolja, hogy a határon túliakat úgy kellene felkarolnia a mindenkori vezetésnek, ahogy azt a mostani kormány teszi. Szerinte mindez azért fontos, hogy lélekben is érezzék, a magyar nemzet részei.

– Jobban megérint bennünket, ha nem magyarul szólítanak meg a nemzettársaink, mert nem jelent problémát, hogy lefordítsunk egy angol nyelvű levelet, de mi is mindig figyelünk arra, hogy a testvértelepüléseinkkel a saját nyelvükön kommunikáljunk – hangsúlyozta Csíkcsicsó polgármestere. Beszélt arról is, hogy Budapest XIV. kerülete és Csíkcsicsó tizenkét évvel ezelőtt írta alá a testvértelepülési megállapodást. Zuglót akkor Papcsák Ferenc fideszes polgármester képviselte.

Péter Lukács elmondta: Karácsony Gergely zuglói polgármestersége alatt is inkább a kormánypárti frakció ápolta ezt a kapcsolatot, majd a világjárvány alatt minden kommunikáció megszűnt. Horváth Csaba azóta sem kereste őket, még egymás telefonszámát sem tudják.

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a Zugló születésnapi ünnepségére küldött angol nyelvű meghívó szövegét még kedden hozta nyilvánosságra a Facebookon Borbély Ádám, Zugló fideszes választókerületi elnöke, aki szerint ez legalább annyira nevetséges, mint amennyire felháborító, és „a baloldal még mindig nem érti, hogy Székelyföldön magyarok élnek”. Kiemelte: a XIV. kerület másik erdélyi testvértelepülése, a Brassó megyei Alsórákos nem kapott meghívót Zugló születésnapjára. Hozzátette: tavaly ugyan küldtek meghívót Alsórákosnak, de az is angol nyelvű volt. Az önkormányzati képviselő arra is utalt, hogy a szervezés sem volt megfelelő, „a momentumos alpolgármester igénytelenül, farmerban, tornacipőben adta át a díjakat, a lengyel delegációnak pedig nem biztosítottak tolmácsgépet. Borbély Ádám kitért arra is, hogy az ünnepség megszervezéséért a DK-s Arató Gergely felesége, Kinisch Andrea a felelős, aki Zugló testvértelepülési tanácsnoka, amiért bruttó 540 ezer forintot kap.

Borítókép: Horváth Csaba (Fotó: Szigetváry Zsolt)