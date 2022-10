Erősen megnövekszik a felhőzet felettünk

A több-kevesebb napsütést követően nyugat felől nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet – írja a Met.hu.

A Dunántúlon gyenge, időszakos eső, míg az északkeleti megyékben futó zápor fordulhat elő.

Az északnyugati szél megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, késő estére 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: Met.hu

Észak felől mindenütt csökken a felhőzet, reggelre nagyobb területen kiderül az ég, ezzel párhuzamosan pedig mindenütt megszűnik a csapadék. Hajnalra a kevésbé szeles délnyugati és északkeleti tájakon foltokban köd képződhet, másutt ugyanis élénk marad az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet – írja a Köpönyeg.

Záporok, zivatarok környezetében az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza.

A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Pexels)