Gulyás Gergely: Három év múlva a pedagógus átlagbér 750 ezer forint fölött lesz

Tizenhét új döntés, vállalás az eredménye az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásoknak, amelyek lezárása lehetővé vált – hangzott el a kormányinfón csütörtökön, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány legfrissebb döntéseiről tájékoztatott. Gulyás közölte, az érintett törvények egy részét már el is fogadta a parlament, és az Integritási Hatóság is működni fog a megadott határidőben. A miniszter a hazánk által tett vállalásokat is felsorolta, kiemelve, hogy

a pedagógusok jelentős béremelésére is sor kerül. Jövőre 21 százalékkal, az azt követő években pedig 25-30 százalékkal. Mindez azt jelenti, hogy 2025-re a diplomás átlagbér 80 százaléka lesz a pedagógusok fizetése.

– Ez jelentős, eddig nem látott pedagógus béremelés, az eddigi pedagógus-béremelések közül kettő a jobboldali kormánynak volt köszönhető – emelte ki Gulyás Gergely. Hozzátette, a pedagógusbérek nem voltak megfelelőek, ebben mindenki egyetért.

Abban bízunk, ha sikerül megállapodni az unióval, akkor már január elsején is 21 százalékos emelésre leszünk képesek

– rögzítette Gulyás.

Fél évre elég a gáztartalékunk

A miniszter a kormány tegnapi ülésének másik részéről elmondta, energiaügyekről tárgyaltak. Leszögezte, Magyarország energiaigénye biztosított. Jelenleg kétféle kérdés merül fel Európában: Van energia, földgáz? A másik pedig az, hogy mennyibe kerül?

Magyarországon a jó hír, hogy rendelkezésre áll elegendő energiaforrás.

– A gáztározókat folyamatosan töltjük, Magyarország gázellátása jelenleg fél évre biztosított úgy is, ha holnaptól egyetlen gázmolekula sem érkezik az országba – mondta.

– Ha sikerül a bizottsággal megállapodni, a helyreállítási alap hitel részét azt zöld átállásra és a villamosenergia hálózat fejlesztésére fordítanánk. A cél, hogy a hálózat az eddiginél lényegesen több zöld energiát próbáljon meg befogadni – mondta.

Gulyás Gergely hozzátette, a jövőben a szabályokon változtatni kell, mindaddig, amíg egy költséges hálózatfelújításra nem kerül sor. A befogadott igények kapcsán a szabályozás nem fog változni. A még elő nem jegyzett igények kapcsán fognak változtatni, mivel a hálózat ennyit nem tud befogadni.

Eddig betáplálási kötelezettség állt fenn. Akinek napeleme volt, az az abból termelt energiát betáplálta a hálózatba, és onnan kapta vissza az áramot

– vázolta a helyzetet a miniszter. Gulyás elmondta, ezt a betáplálást felfüggesztik. Aki ezt követően napelemet telepít, a saját háztartásában tudja felhasználni az energiát.

Egyszerűbb lesz az eljárás, mert nem kell a szolgáltató engedélye.

– Ez a szabály vonatkozik a háztartásokra, és azon vállalkozásokra is, akik saját felhasználásra alkalmaznak napenergiát – tette hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,

Brüsszelben a minap volt szó a szankciókról, a magyar álláspont szerint azok higgadt, tényszerű mérlegelése szükséges.

Mint a miniszter elmondta, valamennyi európai gazdaság rendkívül nehéz helyzetbe került az árak infláció miatti egekbe szökése miatt, a szankciók pedig soha nem látott árakat eredményeztek. Magyarország ugyan képes volt Európa legnagyobb rezsitámogatási programját megvalósítani, azonban a gazdaságnak további támogatási akciókat kell megindítania, ebben azonban Közép-Európa nem versenyképes Nyugat-Európával szemben.

És nem látjuk, hogy a szankcióknak valóban olyan hatása van, amiért azokat bevezették Oroszországra nézve

– tette hozzá Gulyás Gergely

A miniszter azt is jelezte, hogy legkorábban

az idei év végén, vagy jövő év elején kaphatja meg legkorábban az uniós forrásokat hazánk.

A Magyar Nemzet a nemzeti konzultációról kérdezett, erről szólva Gulyás Gergely elmondta,

holnap kezdődik meg a kérdőívek postázása, ezzel együtt a kérdőív is ismert lesz.

– A legfontosabb, hogy úgy őrizzük meg Európa egységét, hogy magyar és európai érdekeket is érvényesüljenek, ez azonban egyelőre nem valósult meg és a szankciók sem ebbe az irányba mutatnak, hiszen azok hatásától minden nemzet fuldoklik – fejtette ki a miniszter.

Év végén lejárnak a szankciók

Úgy folytatta,

a szankciók decemberben lejárnak, akkor kell dönteni arról, hogy meghosszabbítják-e azokat és ha igen, melyeket.

Ezért is fontos a nemzeti konzultáció, hiszen így a magyarok is elmondhatják a véleményüket arról, mit gondolnak az európai döntésekről, a bevezetett szankciókról és azok hatásairól.

A budapesti események kapcsán a miniszter arról beszélt,

a szemét elszállítása a főváros feladata és sajnálja, hogy ennek Karácsony Gergely az utóbbi időben nem tudott eleget tenni.

Azt azonban üdvözölte, hogy megoldódott a helyzet.

– Talán a legsúlyosabb pártfinanszírozási botrány, ami a baloldalon történt – fogalmazott a miniszter egy újabb kérdésre válaszolva. Mint mondta, a vizsgálat elkerülhetetlen, az adatokból fekete-fehéren látszik, hogy többmilliárdnyi forrás érkezett a baloldalhoz. Törvénysértés történt, ami innentől kezdve a hatóságokra is tartozik, nemcsak a politikára.

777 ezer forint lesz a pedagógusok átlagbére

Gulyás újságírói kérdésre elmondta, annak van most realitása, hogy az idei évben megszülethet a megállapodás, s év végén, vagy év elején már megérkezhetnek az uniós pénzek.

Azt is kifejtette, a pedagógus átlagbér 2025-re a diplomás átlagbér 80 százaléka, azaz 777 ezer forint lehet.

A pedagógus béremelésekkel összefüggésben Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy látnunk kell, hogy azért nem valósult meg eddig a pedagógus béremelés, mert a baloldal, élükön Dobrev Klárával az Európai Parlamentben azért lobbizik, hogy hazánk ne kapja meg a neki járó támogatásokat. Ennek tükrében elég visszás, ahogy a baloldal beállt a tüntetések mögé, amelyek éppen az emelésért zajlanak.

A pedagógusok bérét akkor is emelnék tíz százalékkal, ha nem kapnánk pénzt az Uniótól,

más béremelésekre nem lehet számítani, mert különben a rezsitámogatást nem tudná az ország fenntartani. Fegyelmezett költségvetési politika szükséges – jegyezte meg a miniszter.

Szintén a baloldal külföldi kampánypénzeiről szólva a miniszter azt mondta, senki nem gondolhatja, hogy aki ilyen pénzeket kap, az nincs lekötelezve annak, akitől kapta. Ez azt jelenti, hogy a magyar baloldal függetlenségét áruba bocsátotta annak érdekében, hogy pénzt szerezzen.

A költésvetés stabilitásának biztosítása, a külkereskedelem deficitjének alacsonyan tartása a magyar kormány célja

– jegyezte meg egy kérdésre a miniszter.

Nem lesz újra tömeges munkanélküliség

Arra a felvetésre válaszolva, hogy az uniós országok közül hazánkban a legnagyobb az infláció, Gulyás azt mondta, amíg az energiaárak ilyen magasan vannak, addig a háborúhoz legközelebb lévő országokban nagyon magas az infláció. Azon van a kormány, hogy béke legyen és az energiaárakra kivetett szankciók megszűnjenek, a teljesen elszabadult energiaárakkal szemben.

– Kénytelenek vagyunk meghirdetni egy vállalkozássegítő programot, hiszen, ha a vállalkozások leállnak, az tömeges munkanélküliséghez vezetnek, ezt nem szeretnénk újra látni

– mondta Gulyás, hozzátéve, hogy a kormány örül, hogy 2010 után ezt a helyzetet meg tudta szüntetni.

A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, különösen Budapest belső kerületeiben a polgármesterek mellett „nem nagyon vannak közlekedési szakemberek”, vagy ha vannak, akkor a polgármesterek nem hallgatnak rájuk. Szerinte elvárható, hogy a biciklisek, ahol van kerékpársáv, akkor azt használják. Mint mondta, a kormányzat partner a roller-helyzet megoldásában is. Gulyás úgy vélekedett,

nem szabad büntetni azokat, akik autóval járnak.

A miniszter a migránshelyzettel kapcsolatban elmondta, készen állnak arra, hogy akár a szerb külső határt is védhessék a magyar szervek közösen a szerb hatóságokkal.

Egy újságíró ismét a pedagógusok ügyére terelte a szót, Gulyás Gergely azonban megismételte, ma az egyetlen akadálya a pedagógusok-béremelésének a baloldal, mivel mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne kapja meg az ország a neki járó pénzeket, tehát igazából ellenük tüntetnek a demonstrálók.

Gulyás szerint a 2023-as költéségvetés átírásáról azt mondta, még nem született döntés erről, decemberben fognak nyugdíjemelésről és minden másról is dönteni. Szerinte az inflációs prognózisok lehetnek pontatlanok is.

Cikkünk folyamatosan frissül...