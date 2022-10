Januárban ismét sztrájkolhatnak a fővárosi szemétszállítók

A Metropolnak nyilatkozó szemétszállítók többek között arról beszéltek, hogy most csak becsületből viszik el a szemetet a fővárosban.

„Kiszúrták a szemünket ezzel az alkalmi támogatással, de ez nem igazi béremelés. Láttuk, hogy öntötte el a mocsok Budapestet, ezért hagytuk most abba a sztrájkot, becsületből, nem azért, mert marhára egyetértenénk ezzel a megegyezéssel. De ha a cégvezetés ezt csinálja, január­ban újrakezdjük.”

Volt, aki úgy fogalmazott a lapnak: „Pofátlanság, amit a cég meg a »KariGeri« művel velünk. Ideküldik nekünk ezt a kikent-kifent ficsúrt tárgyalni, és a kétmilliós karórájában azt mondja, hogy nincs pénz?! Csoda, hogy nem durrant ott el az agya valakinek a tárgyalásokon.”

Jó és nemes cél, de mivel erre nincs fedezete a fővárosnak, vélhetően más közszolgáltatásból fog hiányozni majd ez az összeg

– így reagált Bagdy Gábor, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője arra, hogy kétszázezer forintos rendkívüli rezsitámogatást kapnak nemcsak a szemétszállítók, hanem minden fővárosi cég és intézmény dolgozói. Bagdy Gábor szerint akkor kellene ilyen támogatást adnia a Karácsony Gergely vezette városvezetésnek, amikor erre van pénze a fővárosnak. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes becslése szerint egyébként öt és fél milliárd forintba kerülhet a rezsitámogatás kiterjesztése Budapestnek.

Karácsony Gergely ugyanakkor ironikusan, nevetgélve azt válaszolta lapunk kérdésére, hogy sajtóperekből és a helyreigazítási perekben megnyert pénzből fizetné a hulladékszállítóknak megígért juttatásokat. Az üggyel kapcsolatban nemcsak a főpolgármester reakciója volt megdöbbentő, hanem az, amilyen stílusban tárgyalt a munkát beszüntető, elkeseredett szemétszállítókkal a Fővárosi Közterületfenntartó igazgatója.

Úgy tűnik, hogy Mártha Imre személyében olyan ember vezeti az ­FKF-et, aki többet foglalkozott a jachtjaival és drága autókkal, mint a céggel. Arról már korábban lapunk is beszámolt, hogy a Gyurcsány-fiókának gúnyolt cégvezér provokatívan mutogatott gazdagsága, jachtútjai, napi másfél milliós szállodaszámlái, a Prisztás családtól vett kétmilliárdos svábhegyi villája, meghökkentően drága vagyontárgyai nagy vihart kavartak az elmúlt hónapokban. A tárgyalások alatt egyébként Mártha Imrét többször is kinevették a kukások, akik felháborodottan tették szóvá, hogy a cégvezetőn látható ruha ára akár többhavi bérükbe is belekerül.