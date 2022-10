Koronavírus: a fertőzöttek száma csökken, az áldozatok száma emelkedik

Magyarországon a járvány jelenleg tehát mérsékelten zajlik, amit a legfrissebb szennyvízadatok eredményei is alátámasztanak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint országos átlagban harmadik hete stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés Békéscsabán, Kecskeméten és Zalaegerszegen tapasztalható, csökkenést pedig az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep mintájában mértek.

Az oltakozás lehetősége továbbra is biztosított, az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcina pedig szintén rendelkezésre áll. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalás nélkül is lehet menni.