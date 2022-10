„Kötelességünk az elsők között cselekedni”

A védekezés mellett ugyanakkor sikerült a főigazgatóságom alatt eredményesen lezárni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel évekkel korábban megkezdett tárgyalásokat a Honvédkórház PET/CT diagnosztikus berendezésének befogadásáról és finanszírozásáról, így ez a képesség már nálunk is rendelkezésre áll. Ezen felül számos területen új terápiás eljárásokat vezettünk be. Bőrgyógyászatunk biológiai terápiás centrummá vált, a sebészeti osztályon számos új műtéttípust vezettünk be, jelentősen kibővített ellátási esetszámmal. A stroke-ellátásban néhány kórház mellett már mi is képesek vagyunk arra, hogy a vérrögöt ereken keresztül távolítsuk el, valamint egyes nagyon modern minimál-invazív szívbillentyű problémák szívsebészeti ellátását is el tudjuk végezni.