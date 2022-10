Eredményes a hálapénz kivezetése

Az OKFŐ bízik abban, hogy

az orvosi béremelés következő lépcsője, a további jogviszonyban való munkavégzés engedélyezése, valamint az illetmények eltérítésével járó minőség- és teljesítményértékelés bevezetése tovább növeli majd az elégedettséget és a rendszer transzparenciáját is.

A szakmai szervezetek egyetértésével és támogatásával ugyanakkor továbbra is prioritásként kezelik a paraszolvencia megszüntetését, s további lépéseket tesznek egy olyan szervezeti kultúra kialakítására, ahol sem a beteg, sem az egészségügyi dolgozó nem látja szükségét a hálapénznek. Ezt a célt szolgálja a Nemzeti Védelmi Szolgálat által összeállított A hála nem pénz című tájékoztató kiadvány is, amelynek első részében jogi szempontból válaszolják meg a hálapénzadás, illetve -elfogadás gyakorlatban felmerülő kérdéseit, a második részé­ben pedig négy, az életből vett rövid történeten keresztül világítják meg ennek a pszichológiáját, valamint összefoglalják azt is, hogy az érintettek hogyan tudják „kivédeni” a hálapénz adásának vagy elfogadásának kényszerét.

