Krónikus betegséggé szelídülhet a rák

Az elmúlt évtizedekben rohamos tempóban nőtt meg világszerte a gerincdaganatok száma: az USA-ban évente húszezer új beteget regisztrálnak, míg hazánkban az áttétes betegek hetven százaléka küzd áttétes gerincdaganattal.

Ezek a számok valóban ­riasztóak, de fontos megjegyezni azt is, hogy a regisztrált betegek száma mellett a daganatos betegségeknek a lefolyása is elhúzódik; amíg korábban néhány hónap volt a túlélési arány, addig mára egy áttétes gerincdaganat esetén hosszú évekre kitolódhat a beteg élete

– fogalmazott Szövérfi Zsolt. A Budai Egészségközpont orvosigaz­gatója kiemelte: a legtöbb áttétes daganat a csontokban és elsősorban a gerincben keletkezik; ennek oka, hogy a csontok biológiája, vérellátása kedvez a véráramban elsodródott daganatsejtek megtapadásának.

Szövérfi Zsolt orvosigazgató, gerincsebész szerint a daganatos betegek többsége motivált. Fotó: Teknős Miklós

Ma egy ilyen diagnózissal a kezünkben nem kell azonnal végrendelkezni, a kezelési stratégiáknak hála az esetek többségében egy krónikus betegséggé tudjuk szelídíteni a betegséget, és egy jó életminőséget tudunk teremteni. Van olyan daganatos páciensem, akit nagyon sokszor kellett operálni és számos onkológiai kezelésen van túl, immáron hetedik éve; ez óriási eredmény. A daganatos betegeink többsége nagyon motivált, a tünetek, panaszok kordában tartásával a legtöbben aktív életet élnek, visszamennek dolgozni

– jelezte a gerincsebész. Elmondható, hogy nemcsak a gerincdaganattal diagnosztizáltak száma nő, hanem azok a technológiák is megsokasodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy egy áttétes tumor ne a véget jelentse.

– A gerincgyógyászat, mondhatni, rohamtempóban fejlődik, sok implantátumot és orvostechnológiai eszközt használunk, ami segít a magas szintű ellátás biztosításában. Az elmúlt húsz évben számtalan újítás jelent meg: kezdetben még csak az implantátumok és csavarok fejlődtek, majd a műtéti technikák lettek egyre kifinomultabbak, megjelent a kulcslyuksebészet, ami azt jelenti, hogy egy apró vágáson keresztül is képesek vagyunk egy komplex műtétet elvégezni. A páciens ezzel sokkal hamarabb felépül, és ugyanolyan jó életminőségben tudja folytatni a napjait – ismertette a gerincgyógyász.

Szövérfi Zsolt orvosigazgató és Lazáry Áron főorvos a műtőben. Fotó: Budai Egészségközpont

Az orvosigazgató tájékoztatása szerint a különböző képalkotó és navigációs eszközök is sokat fejlődtek, de hatalmas segítséget jelent az orvosoknak a virtuális modellezés és a 3D nyomtatás is. – Előfordulnak olyan komplex esetek, amikor a páciens gerincét nehéz vizualizálni az MR- és a CT-felvételek alapján, hiszen csak síkokat látunk. A 3D-s technológiának köszönhetően azonban a páciens gerincét modellezzük (az OGK In Silico Biomechanikai laboratóriumának segítségével), és ezáltal a kezünkbe tudjuk venni, így könnyebben meg tudjuk tervezni a műtétet, és növeljük annak sikerességét is – magyarázta a gerincsebész, hozzátéve, hogy ezzel a technológiával akár személyre szabott implantátumokat is lehet gyártani.

A fejlett és sokszínű sebészeti megoldások mellett hatalmas előrelépést jelent a célzott kemoterápiák megjelenése. Ezek lényege, hogy a gyógyszer a daganaton fejti ki a hatását, csökkentve a teljes szervezetre gyakorolt hatását, ezáltal csökkentve a mellékhatások gyakoriságát és erősségét.

– Szép eredményeket tudunk elérni ezekkel a gyógyszerekkel, de még nem tökéletesek, mert a daganat „kijátssza” ezeket a szereket. A tumor biológiailag ravasz entitás, megváltoztatja ugyanis azt a receptorát, amire a gyógyszer hat, és egy idő után az már nem lesz hatásos a kóros sejtekre. Szerencsére azonban olyan rohamosan fejlődik a tudomány, hogy újabb és újabb gyógyszerek jelennek meg, amelyek változtatásával, kombinálásával kordában lehet tartani a betegséget – magyarázta Szövérfi Zsolt.

Megjegyezte, hogy a gerincen kialakuló tumorok korai felismerése igen nehéz, mivel nincsenek olyan jellemző tünetei, amelyek egyértelműen daganatos megbetegedésre utalnának.

Az érintettek többségénél csak akkor derül ki, hogy baj van, amikor az áttétes daganat már előrehaladott állapotba került. A primer, vagyis az elsődleges daganat sok esetben még tünetmentes, ám a gerincbe való áttéte már elviselhetetlen fájdalmat okozhat, ami akár ki is sugározhat más területekre, például a végtagokba

– mondta.



Virtuális modellezés és 3D nyomtatás segít a bonyolult műtétekben. Fotó: Budai Egészségközpont

Ennek hátterében a gerincvelő vagy a belőle kilépő idegeket érő nyomás áll, amit a daganat növekedése okoz. Felléphet csontfájdalom is, illetve az érintett csigolyák törése esetén gerincdeformitást, instabilitást is előidézhet a tumor. A fájdalom forrásának felderítése során a különböző képalkotó vizsgálatok elvégzését követően egyértelművé válik, hogy daganatos elváltozásról van szó.

– Sajnos a gerincdaganat kialakulása nem megelőzhető, de a felismerés időpontja nagy jelentőséggel bír a gyógyítási-gyógyulási folyamatban. Fontos a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, mivel ha időben észlelnek egy daganatot és elkezdik annak kezelését, akkor nagyobb eséllyel megakadályozható, hogy áttétes gerincdaganat alakuljon ki – tanácsolta az OGK Kutatás-fejlesztés tumor munkacsoportjának szakmai vezetője.

Nem csupán a műtéti technikák és a gyógyszeres kezelés kulcsfontosságú a betegek gyógyulásában: a hosszú időn át tartó fájdalom, a diagnózis és maga a terápia kimenetele is megviseli az érintetteket, ezért az Országos Gerincgyógyászati Központban a pszichológusok bevonása létfontosságú.

A pszichológusaink fontos szerepet játszanak a gerincbetegek gyógyulásában, hiszen nem könnyű továbbmenni és sokszor végigjárni azt a nehéz és rögös utat, ami nem minden esetben alakul úgy, ahogy szeretnénk. Emellett gyakori az is, hogy amennyiben hosszú időn keresztül fennáll a fájdalom, az agyunk megszokja, és kialakul az úgynevezett krónikus fájdalom szindróma: a képalkotó diagnosztikus felvételeken sokszor látjuk, hogy valójában már nincs olyan, ami feltételezné a gerinctáji fájdalmat, a beteg mégis erre panaszkodik. Ilyenkor a pszichés háttér felderítésében és annak feloldásában nyújtanak segítséget a terapeutáink

– ismertette Szövérfi Zsolt, majd hozzáfűzte: – A nagyobb, főképp gyermekkori gerincdeformitásokkal kapcsolatos műtétek előtt pedig a páciens és a családja is személyre szabott pszichés felkészítésben részesül, amelynek lényege, hogy a beteg félelmeit, negatív gondolatait pozitívvá alakítják. Ennek eredménye, hogy a pácienseknél csökken a műtéti trauma megélése, ami akár a fájdalom megélésében és így kevesebb fájdalomcsillapító szükségességében is megnyilvánulhat.