Mártírnak állította be magát a Celeb vagyok, ments ki innen! 4. adásában Vadon János

Nem csitul Vadon János, a baloldali RTL Klub műsorvezetőjének botránya – adta hírül a Port.hu. Mint írják, visszanézve a Celeb vagyok, ments ki innen! 4. adását, úgy tűnik, hogy Vadon semmit nem tanult az esetből. A műsorvezető mintha még élvezné is, hogy róla szól most minden RTL-csatornával kapcsolatos újsághír. Magát valamiféle mártírnak feltüntetve ugyanis így jelentkezett be az adásba:

Én pedig itt vagyok még mindig, mert egyelőre nem sikerült bookingolni egy jegyet nekem haza Budapestre. Pedig nagyon rajta van mindenki, úgy látom, egy egész ország is, többé-kevésbé... Illetve hát a stábban is vannak azért aggódó arcok...

Sebestyén Balázs pedig még rá is tett erre egy lapáttal, amikor ilyeneket mondott:

Bármelyik adás lehet az utolsó adásod!

Vadon az egész műsor alatt folyamatosan visszatért a személyét ért kritikákhoz. Egyszer például ezt mondta az egyik szereplőre utalva:

Vanda helyében nagyon vigyáznék, nagyon könnyű közellenséggé válni, én csak tudom!

Később Vadon ismételten visszatért a botránya tárgyköréhez Kocsis Tibor bogárevése után is, amit már Sebestyén Balázs is szóvá tett:

– Ő azon emberek közé tartozik, akik elég intelligensek ahhoz, hogy tudják, velük, és nem rajta röhögnek. Szerintem ez az egyik fokmérője az intelligenciának. – Nem is értem, mire célzol, János. Folyamatosan tele vagy ma ilyen titkos célzásokkal, amit nem is nagyon értek.

A téma még az epizód végén is előkerült újra, bár itt valószínűleg magát Vadont is meglepte, hogy a műsor egyik otrombaságát egy másik otrombasággal próbálják „jóvátenni” a készítők:

– Ha már buditakarítás! Ígértük, hogy Jánost azért megbüntetjük a meglehetősen renitens viselkedéséért, hadd ne mondjam ugye, hogy nem akarlak az ügyre emlékeztetni... – Emlékeztetnek elegen... – [...] Tudod mit fogsz csinálni? Bemész a táborba, és te leszel az, aki kitakarítja az ő budijukat. – Na takarodj! Nem, nem, nem! – Kiviszed a kakit, eltemeted, felmosod a latrinát, rendet raksz, beágyazol nekik, és szolgálod őket egy ideig!

Az világosan látszik, hogy magát Vadont is zavarja a felháborodás, de mintha nem értené pontosan, mi volt itt a baj, és az egészet elkönyvelné egy újabb személye elleni támadásnak, amivel egyfelől minden celeb naponta szembesül a kommentelők részéről, másfelől volt már benne része akkor, amikor a Sebestyén Balázzsal közös korábbi tévé- és rádióműsoraiban elejtett poénok miatt kritizálták. A nyilvános bocsánatkérése pár napja így szólt:

[...] mindenkitől elnézést kérek, akit megbántottam ezzel a jelenettel. Nem ez volt a célom, ironizálni szerettem volna, sajnálom, hogy ha nem jött át, elnézést, tanultam belőle...

Ahogy azt korábban lapunk is megírta, óriási felháborodást keltett, hogy az RTL nemrég elindult reality show-jában, a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben Vadon János műsorvezető porig alázott ízetlen „poénjaival” a keddi élő adásban egy Pedrito nevű kisfiút, aki egy kukkot sem értett magyarul, de mindenre azt válaszolta, hogy „Sí, senor!” (vagyis „Igen, uram!”), még akkor is, amikor Vadon ilyeneket kérdezgetett tőle:

– Anyád megmondta, hogy én vagyok az apád? – Sí, Senor! [...] – Tudod, hogy ha, mondjuk, tíz éven keresztül fánkot fogsz zabálni, mint eddig, akkor 150 kiló leszel 16 éves korodra, ugye? – Pedrito: Sí, Senor!

A verbális megszégyenítés ellen a háttérben kuncogó másik műsorvezető, Sebestyén Balázs sem emelte fel a szavát, sem most, sem később. Vadon ugyan bocsánatot kért később a viselkedéséért, de ez akkor már sokat nem segített, mert több ismert ember is jelezte a nyilvános csatornáin, hogy a műsorvezető túl messzire ment a viccelődésben, amikor megalázta a kolumbiai fiút a rosszul elsült tréfáival. A történtek miatt egyébként már állampolgári bejelentés is érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz az RTL Magyarország ellen.

Vadon János és Sebestyén Balázs nem először néz szembe médiahatósági eljárással a műsoraikban elhangzottak miatt. Az elmúlt években már több mint 12 millió forint bírságot kapott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól a jelenleg a Rádió 1-en jelentkező élő rádióműsorukban elhangzott különféle párbeszédek miatt.

Méltatlan helyzetbe hozták Novák Angélát, amikor a 2014-es Celeb vagyok, ments ki innen! idején a nemi hovatartozásán viccelődtek.

idején a nemi hovatartozásán viccelődtek. 2014-ben az ELTE gólyatáborában történt szexuális bűncselekményről való beszélgetés során a NMHH szerint elbagatellizálták az ügy súlyosságát a Morning Show -ban, ezért 500 ezer forint büntetést kapott a Class FM.

-ban, ezért 500 ezer forint büntetést kapott a Class FM. 1,45 millió forintos bírságot kapott a Rádió 1, amikor 2020 novemberében úgy folyt beszélgetés a szexről a Balázsék című, reggel 6-tól hallható műsorban, hogy azon 12-es korhatárjelzés volt 16-os helyett.

című, reggel 6-tól hallható műsorban, hogy azon 12-es korhatárjelzés volt 16-os helyett. De akadt adás, ahol a műsorvezetők a kiskorúaktól fotókat kicsaló internetezőkkel foglalkoztak, máskor a droghasználattal és az alkoholizmussal kapcsolatban viccelődtek.

Korábban úgy látszott, hogy az RTL lezártnak tekinti az ügyet Vadon János bocsánatkérésével. A Port.hu cikkének megjelenését követően az RTL az alábbi, hivatalos közleményt küldte el a lapnak:

A Celeb vagyok ments ki innen! kedd esti élő adásában Vadon János egy kolumbiai kisfiúval, Pedritóval beszélgetett. Őszinte sajnálatunkra, az élő műsorban elhangzott »vicc« bántó volt, annak tartalmával az RTL Magyarország semmilyen módon nem tud azonosulni. Fontosnak tartjuk azonban, hogy Vadon János – felismerve az elhangzottak súlyát – a következő adásban bocsánatot kért. Az RTL a kiskorúak védelmét különösen fontosnak tartja. Éppen ezért mi is bocsánatot kérünk Pedritótól, a szüleitől és a műsor mindazon nézőjétől, aki a jelenetet sérelmesnek érezte.

