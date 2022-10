Papírforma: Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre az MSZP társelnökei

Kihívók nélkül teljesült a papírforma, így Kunhalmi Ágnest és Komjáthi Imrét választották meg az MSZP társelnökeinek a párt mai tisztújító kongresszusán – derül ki a szocialisták közösségi oldalán közzétett videóból.

A zárt ajtók mögött tartott eseményen Kunhalmi a 237 küldöttéből 214-nek, Komjáthi Imre pedig 211-nek a szavazatát nyerte el, ami 90,3, illetve 89 százalékos győzelmet jelent. Az MSZP Facebook-oldalán online közvetítették az elnökválasztás eredményhirdetését, valamint a megválasztott elnökök beszédét. A kongresszus előtt a párt két Facebook-posztban is részvételre buzdított a pedagógusok melletti, ám a baloldali pártok és Soros-szervezetek által megszállt október 23-i tüntetésre, és öt pontban foglalta össze, mit vár a kormánytól az oktatás helyzetének a javítása érdekében.

Ismert: az elmúlt időszakban számos MSZP-s politikus lépett át Gyurcsány Ferenc pártjába, mert ott látták biztosítottnak a jövőjüket.

Közéjük tartozik Szaniszló Sándor XVIII. kerületi és Kiss László óbudai polgármester, akiket később követett Trippon Norbert újpesti alpolgármester és Farkas István, valamint Szabó Gábor önkormányzati képviselő is. Szintén átlépett a DK-ba Molnár Gyula, az MSZP egykori elnöke, de ugyancsak Gyurcsányékat választotta tavaly Kazincbarcika korábbi szocialista alpolgármestere, Klimon István is. Ha nem is igazoltak át Gyurcsány Ferencékhez, számos emblematikus politikusa is otthagyta az MSZP-t. Ilyen például Botka László, Szeged polgármestere, a párt egykori miniszterelnök-jelöltje, Bárándy Gergely és Szanyi Tibor, a szocialisták volt alelnöke és európai parlamenti képviselője. Legutóbb Ujhelyi István, a szocialisták EP-képviselője jelentette be, hogy több évtizednyi tagság után távozik a szocialista pártból, megfogalmazása szerint „a mai MSZP mechanizmusaitól, szem­ellenzős jövőtlenségétől” köszön el. Hangoztatta: az elmúlt években nemegyszer próbálta felrázni a közösségét, amivel viszont a párt vezetőinek érdekét sértette, így be kellett látnia, hogy nem tudja áttörni a „belső megkövesedés falát”.

Borítókép: Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke kérdést tesz fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 18-án (fotó: MTI/Kovács Attila)