Ez a harc lesz a végső az MSZP-ben?

Villányi úti központjában, a sajtó kizárásával tartja tisztújító kongresszusát szombaton a már hosszú ideje messze a parlamenti küszöb alatt mért MSZP.

Ennek tükrében nem csoda, hogy míg a jobboldalon lámpaoltást emlegetnek, még baloldali politikai elemzők is a párt utolsó esélyeként tekintenek az eseményre. A Magyar Nemzet szocialista forrásainak szavaiból ugyanakkor az derült ki, hogy a kongresszus lényegében megerősíti a jelenlegi pártelitet, amely kihívók nélkül méreti meg magát. Az egyetlen újdonságnak az nevezhető, hogy az elnökhelyettes Komjáthi Imréből várhatóan társelnök lesz a posztot már betöltő Kunhalmi Ágnes mellett, hiszen a szocialisták egyik legfontosabb testületeként emlegetett választmányt egyedüli indulóként továbbra is Hiller István vezetheti majd. Információink szerint bár Komjáthi megüresedő elnökhelyettesi székéért ugyancsak egyedül indul Varga László, az alelnöki, elnökségi és más testületi tagságokért viszont két-háromszoros a jelöltek száma, akik között sok a fiatal és a nő. Szocialista forrásaink a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban úgy fogalmaztak: a jövőben a klasszikus baloldali, szocialista–szociáldemokrata mellett a nemzeti karaktert is szeretnék erősíteni.

Elismerték ugyanakkor, hogy a párt nem a legjobb korszakát éli, keresi a helyét az ellenzéki térfélen, ahol ha vezetői szerepét már nem is tudja visszaszerezni, markáns, megkerülhetetlen tényezője még lehet. Forrásaink szerint alapvetően „óvatos emelkedést” remélnek a kongresszus utáni időszaktól, és bár számolnak a stagnálás lehetőségével is, a „teljes széteséssel, lecsúszással” nem.

– A 2024-es EP- és önkormányzati választás lesz a mércéje annak, hogy mennyire bizonyult sikeresnek a kongresszus által elfogadott vezetés és stratégia

– fogalmazott egyikük.

Ismert: az elmúlt időszakban számos MSZP-s politikus lépett át Gyurcsány Ferenc pártjába, mert a jövőjüket ott látták biztosítottnak. Közéjük tartozik Szaniszló Sándor XVIII. kerületi és Kiss László óbudai polgármester, akiket később követett Trippon Norbert újpesti alpolgármester és Farkas István, valamint Szabó Gábor önkormányzati képviselő is. Szintén átlépett a DK-ba Molnár Gyula, az MSZP egykori elnöke, de ugyancsak Gyurcsányékat választotta tavaly Kazincbarcika korábbi szocialista alpolgármestere, Klimon István is.

Ha nem is igazoltak át Gyurcsány Ferencékhez, számos emblematikus politikusa is otthagyta az MSZP-t. Ilyen például Botka László, Szeged polgármestere, a párt egykori miniszterelnök-jelöltje, Bárándy Gergely és Szanyi Tibor, a szocialisták volt alelnöke és európai parlamenti képviselője. Kilépése előtt Szanyi úgy fogalmazott: „Ez így nem párt! Ez így csak egy degenerálódó belterjes klub, ahol a politikai témakészlet elapadt, s jobbára az itt-ott fellelhető apróbb krajcárok után kapirgálunk.”