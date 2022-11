Felavatták a hatvanéves gyógyszerhatóság új székházát

A kormány támogatása által megvalósuló modern, 21. századi színvonalú székház kialakítása lehetőséget teremtett arra, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszerkémiai és technológiai, valamint élelmiszer-kémiai és analitikai laboratóriuma is megújuljon

– hangsúlyozta az OGYÉI fennállásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett konferencián Latorcai Csaba, amelynek keretében az intézmény új, tízezer négyzetméteres székházát is felavatták.

Fotó: Havran Zoltán

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az új, Szabolcs utcai épület kapcsán felidézte: a gyógyszerhatóság 1962-es megalakulásától kezdve jelentős utat tett meg, hiszen az OGYÉI első székhelye még a Pest megyei Gyógyszertári Központ egyik raktárépülete volt. Ebből a raktárépületből indult el egy olyan szerves fejlődési folyamat, ami a teljes magyar gyógyszerészeti, kutatási és engedélyeztetési tevékenységet – beleértve a betegbiztosítást – is átfogja – mutatott rá. Latorcai Csaba kiemelte az is, hogy az OGYÉI példaértékű és történelmi tevékenységet tanúsított a koronavírus-járvány idején. Munkájuknak köszönhetően pedig százezrek lettek időben beoltva és váltak védetté a fertőzés súlyos szövődményei ellen. Az államtitkár biztosította az intézmény vezetését arról, hogy

a kormányzat támogatása és együttműködése nem egy egyszerű gesztus, hanem prioritás, amely azt a célt szolgálja, hogy a tudományos, gyógyszerészeti és betegbiztonsági tevékenység, kiegészítve az élelmezés-egészségügyi pillérrel, hosszú távon is ellátott legyen.

Fotó: Havran Zoltán

Latorcai Csabához hasonlóan Rétvári Bence is az OGYÉI elmúlt két évben végzett tevékenységét méltatta, kiemelve, hogy egy intézmény sikeres működése nem békeidőben, hanem egy krízishelyzetben mutatkozik meg, amikor a rutinszerű eljárások egyik napról a másikra átalakulnak. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint azonban kétségtelen, hogy a legfontosabb szerep a vakcinák kapcsán hárult a az intézetre, amely kellő gyorsasággal vizsgálta be a keleti vakcinákat, s így Magyarország volt az egyetlen ország, ahol a járvány dandárjában ötféle oltóanyaggal lehetett oltani. Mint mondta,

a keleti vakcináknak köszönhetően négyezer ember életét sikerült megmenteni, így az elsők között értük el a huszonöt, majd az ötvenszázalékos átoltottságot, és a harmadik oltás felvétele is elsőként nálunk vált lehetővé, amely szintén az OGYÉI munkáját dicséri.

Emellett pedig a többlethalálozások mértéke is azt mutatja, hogy Magyarország a járvány idején uniós összesítésben a jobban védekező országok közé tartozik – tájékoztatott Rétvári Bence, aki szerint jó helyre került az a közel hatszázmillió forint, amivel a kormány az új székház kialakítását segítette.

Müller Cecília országos tiszti főorvos is köszöntötte a konferencia résztvevőit. Fotó: Havran Zoltán

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet célkitűzéseiről és prioritásairól Szentiványi Mátyás számolt be. Az OGYÉI igazgatója a hatóság küldetését három pontban – egészségtudatos Magyarország, egészséges táplálkozás, megbízható, rendszeresen ellenőrzött gyógyszerek – határozta meg. Kiemelte azt is, hogy szükség van patrióta gyógyszerstratégiára, valamint a kommunikáció, a digitalizáció, a munkakörülmények fejlesztésére és a technológia korszerűsítésére is. Utóbbi kapcsán az intézményvezető elmondta:

terveik között szerepel az OGYÉI új honlapjának kialakítása, valamint egy új applikáció is, amelyben egyebek mellett gyógyszerkereső és gyógyszertárkereső szerepel, és még az orvosság bevételére is emlékezteti a felhasználót.

Borítókép: Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, Szentiványi Mátyás főigazgató és Bese Gergő atya. (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)