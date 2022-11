Keményen nekiment az LMP társelnökének Márki-Zay Péter

Márki-Zay közlése szerint a támogatás ténye nemcsak az amerikai, de a magyar sajtóban is megjelent már 2022 márciusában is. Szerinte Ungár nyilatkozata annyit bizonyít csupán, hogy a külföldi támogatás nem került és nem is kerülhetett pártokhoz. – Az adományokat az MMM a törvények szigorú betartásával használta fel – és a hazai politikusok számára elképzelhetetlen nyíltsággal és részletezettséggel el is számolt vele – magyarázta Márki-Zay.

– A nagykoalíciós lopásokban, egymást kölcsönösen lejáratóanyagokkal és bűncselekményekkel sakkban tartó pártok rendszerében ez érthetően idegesíti még a magukat ellenzékinek valló közszereplőket is, ezért beszélhet „pénzekkel elsétálásról” valaki, aki saját magából indul ki

– kritizálta Ungár Pétert és a baloldali pártokat a hódmezővásárhelyi polgármester.

Márki-Zay Péter szerint az ő kampánya miatt ülhet a parlamentben Ungár Péter Fotó: Balogh Zoltán

Márki-Zay szerint visszás, hogy Ungár Péter nem kritizálta saját pártja alapítványának nyugati támogatását vagy Ron Werber kampánymenedzserkedését, de a Fidesz esetében Arthur Finkelstein vagy Soros György korábbi támogatása ellen sem emelt szót.

– Most mégis „dermesztő amerikai pénzekről” beszél egy olyan transzparens, törvényes és példamutatóan erkölcsös kampány esetében, amely nélkül ma talán nem is ülne a parlamentben – állította posztjában Márki-Zay Péter.

– Négy éve még százmilliós adósságot vett fel a pártja, amit az állami támogatásokból törleszt azóta is – most viszont éppen az MMM-nek köszönhetően egy milliárdos kampányhoz alig tízmilliós hozzájárulásával,

hitelfelvétel és bármiféle tömegtámogatás és érdemi munka nélkül került be a parlamentbe.

Ő ül ott és nem én, ő veszi fel az állami támogatásokat és nem az MMM – fogalmazott posztjában az ellenzéki polgármester.

A választások előtt az LMP-t még a párt titkáraként képviselte a baloldali egyeztetéseken Ungár Péter. Ez a kör egyeztetett a hírek szerint Márki-Zay Péterrel és csapatával is, a beszámolók szerint a kampány vége felé egyre kevesebb alkalommal.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Délmagyarország/Török János)