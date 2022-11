Kitüntetik a siklóernyős polgárőrt, aki megtalálta a hatéves kislányt

Elismerésben és dicséretben részesíti az Országos Polgárőrszövetség (OPSZ) elnöke Mehringer Szabolcsot, az Écsi Polgárőr-egyesület tagját, aki november 14-én, hétfőn reggel siklóernyőjével kutatva megtalálta a tegnap eltűnt hatéves kislányt – közölte lapunkkal Bakonyi Ágnes, az OPSZ sajtófőnöke.

Zora megtalálója siklóernyőjén (Forrás: Facebook)

A gyermeket, aki vasárnap délután tűnt el a Győr-Moson-Sopron megyei Győr-Pér közelében található tanyáról, vasárnap este és éjszaka is több mint háromszázan keresték a rendőrség irányítása mellett. A leszálló köd miatt a kutatást ugyan egy időre fel kellett függeszteni, de hajnalban újraindult a keresés, amelyben a lakosság és a rendőrség munkatársai mellett, mintegy száz polgárőr, valamint tűzoltók, mentőcsoportok, vadászok és mezőőrök is részt vettek.

Végül Mehringer Szabolcs écsi polgárőr úgy döntött, siklóernyőjével pásztázza át a környéket, és sikerrel járt. A péri repülőtér mellett megtalálta az eltűnt kislányt, leszállt hozzá, azonosította, és értesítette a kutatást vezető stábot.

A kislány, aki az éjszakát egy fa tövében megbújva töltötte, bár kissé átfázott a hidegben töltött több mint 16 óra alatt, de épségben került elő. A polgárőrt, aki maga is kétgyermekes apuka, az OPSZ elnöke, Túrós András a napokban elismerésben részesíti.

A nap hőse: Mehringer Szabolcs siklóernyős polgárőr (Forrás: Facebook)

A Győr+Média beszámolója szerint az elsők között volt Teke Balázs hivatásos vadász is, akik odaértek az előkerült gyermekhez. A Győrszentiváni Vadásztársaság hivatásos vadásza, aki munkájából adódóan kiváló helyismerettel rendelkezik, tagja volt a keresőcsapatnak.

A nap hőse

„Kezdjük rögtön azzal, hogy az igazi hős Mehringer Szabolcs, aki nélkül szerintem talán még mindig keresnénk a kislányt”

– mondta a Győr+ Média érdeklődésére Teke Balázs, majd így folytatta: „Zseniális ötlet volt a fiatalembertől, hogy siklóernyővel felszáll, s fentről próbálja megtalálni Zorát. Már mindannyian meglehetősen fáradtak voltunk és nagyon aggódtunk. Nekem is van egy hétéves gyermeken, átéreztem a szülők félelmét. […] Vadászként több éjszakát töltöttem el én is a hideg erdőben, mezőn, s nagyon rossz volt arra gondolni, hogy vajon mit élhetett át egy ilyen csöppnyi kislány kint a hidegben, ködben, sötétben. A terepjárómba egy rendőr ült be, Szántó Gábor főtörzsőrmester, így vele vágtunk neki a számunkra kijelölt területnek.”

Azonban hiába volt alapos a keresés, a páros nem találta Zorát, amikor jött a rádión a hír: megvan a kislány, él, és a körülményekhez képest jól van! Ahogy Balázs fogalmazott:

„Hihetetlen boldogság és megkönnyebbülés lett úrrá rajtunk, ezt a hírt vártuk már vasárnap délután óta!”

A rádióban elhangzott, hogy a siklóernyős a péri reptér keleti oldalán találta meg a kislányt, így Balázs, kihasználva a helyismeretét, azonnal a gázra lépett és siettek a helyszínre. Segítségül egy műholdas helymeghatározást is kaptak, így alig öt perc alatt már ők is ott voltak Mehringer Szabolcs és Zora mellett.

„Szabolcs elmondta, szinte alighogy felszállt, máris észrevett valami szokatlant. Nos, Zora volt az, aki egy repcetábla szélén álldogált. Rögtön leereszkedett, a kislányhoz sietett és jelezte a jó hírt. Bevallom, meglepett bennünket, hogy Zora a körülményekhez és az előzményekhez képest milyen jól volt. Rögtön beültettük a fűtött autóba. Igaz, hogy beszédes nem volt, de fejrázással jelezte, hogy semmi baja, nem fáj semmije, nem is éhes és nem is szomjas. Örültünk minden kis reakciójának, mert azt mutatta, hogy jól van és talán tényleg nem esett baja.”

A szerencsésen előkerült kislányt a megtalálás helyszínén már egy mentőorvos is kérdezgette, majd a reptérre beérve átadták őt a mentőknek és az édesanyjának.

SIKERES ÖSSZEFOGÁS

Sikert hozott az összefogás, megtalálták a kislányt! – írta közösségi oldalán Győr polgármestere, Dézsi Csaba.

„Reggel kértem a győri Városrendészet és a Mezőőri Szolgálat vezetőit, hogy Biliczki Józseffel, Pér polgármesterével egyeztetve segítsék teljes napi létszámukkal a Pér mellett eltűnt kislányt, Turóczi Zorát kereső csapat munkáját. A keresés megkezdése után kb. egy órával a rendőrség értesítette városrendészeinket, hogy a kislány előkerült, a keresést befejezhetjük. A reggeli órákban Mehringer Szabolcs siklóernyős a péri repülőtér környékéről szállt fel. Mivel értesült a kislány eltűnéséről, azonnal leszállt, mert látott valami szokatlant. A földet érést követően bizonyosságot nyert, hogy az eltűnt Turóczi Zorát találta meg. Légvonalban kb. három km távolságra volt a Kánvási dűlőtől, de szerencsére egészséges, sérülésmentes állapotban volt a kislány. Az éjszaka során kb 100-150 fő vett rész a keresésben, a nappal induló keresésben pedig kb. háromszáz” – írta a polgármester.

Borítókép: Szántó Gábor főtörzsőrmester, Zora és Teke Balázs (Fotó: Győr+Média)