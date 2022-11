Koronavírus: jelentősen csökkent az aktív fertőzöttek száma, elhunyt hatvanegy beteg

Magyarországon tehát a járvány továbbra is mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A védőoltások felvételének lehetősége továbbra is biztosított, amelyet a háziorvosoknál, a házi gyermekorvosoknál, valamint a kórházi oltópontokon – pénteken akár időpontfoglalás nélkül – lehet igényelni. Felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt.

A kormányzati portál adatai szerint az oltási program kezdete óta Magyarországon 6 419 996 fő kapott oltást, közülük 6 206 388 fő a második, 3 901 632 fő a harmadik és 387 872 fő már a negyedik oltását is felvette.

Borítókép: Bevásárlás maszkban. Illusztráció. Fotó: (Helmut Fohringer)