Kubatov Gábor: Kétbalkezes Karácsony Gergely, mint Ügyifogyi a Hupikék törpikékből

A Ferencvárosi Torna Club elnöke Budapestet is említette, ahol bármilyen rossz döntést hoz a főpolgármester, bármilyen rossz döntéseket hoznak a fővárosi polgármesterek, az következmények nélkül marad. Ennek kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint a budapesti városvezetés egész egyszerűen balfék, Karácsony Gergely maga is kétbalkezes, olyan, mint Ügyifogyi a Hupikék törpikékben, akit alkalmatlannak tart. Amikor a Városháza eladásáról volt szó, még az is lehet, hogy semmiről sem tudott, lehet, hogy valójában a háta mögött történt minden. Kubatov Gábor hozzátette, hogy szerinte

van érzékelhető változás a fővárosban is, hiszen a 13 időközi önkormányzati választásból kilenc körzetben a Fidesz-KDNP jelöltje győzött.

A Ferencvárosi Torna Club elnöke azt sem tartja kérdésesnek, hogy Karácsony egy bábu, akit egyértelműen Gyurcsány Ferenc mozgat. Számára a legnagyobb problémát jelenti, hogy a mi Budapesten nincs fejlődés, koncepció, előremozdulás. Ha megnézzük az elmúlt három év teljesítményét, akkor semmit sem tudunk felsorolni. Erre egy példát is említ: a Blaha Lujza tér felújítása csigalassúsággal halad, immáron másfél éve. Budapesten óriási a káosz, rengeteg dolog bosszantja az embert, de valószínűleg a főváros vezetése mindössze ennyire képes – értékelt Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az Origónak adott interjújában.