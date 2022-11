Karácsony Gergely ismét kínos szituációba került + videó

Rég érezhette annyira kínosan magát Karácsony Gergely, mint a Fővárosi Közgyűlés közmeghallgatásán, amikor senki sem volt kíváncsi rá – hívta fel a figyelmet a Metropol.hu. Mint írják, a közmeghallgatás első 45 percében online is lehetett kérdéseket feltenni a képviselőknek, de 9 perc múlva hazamentek, mivel nem jött el senki és online sem kérdeztek.

A kínos „közmeghallgatás” elején a főpolgármester elmondta, hogy az előzetesen beküldött kérdésekre, a helyszínen jelen lévőknek és az online kérdezőknek válaszolnak. De ha nincs jelen a kérdező, akkor csak írásban reagálnak.

Ezért Karácsony Gergely kissé kényszeredetten elkezdte felolvasni azok nevét, akik előre beküldték kérdéseiket, de válaszolni már nem tudott, miután a képviselőkön és az alkalmazottakon kívül egy teremtett lélek sem volt jelen a teremben.

A főpolgármester ekkor kínos magyarázkodásba kezdett. „Láthatóan azok a Fővárosi Önkormányzat által működtetett egyéb részvételi csatornák, amelyek kapcsán bizonyos témákban is tudunk egyeztetni az állampolgárokkal, jelentős mértékben befolyásolja a közmeghallgatáson való aktivitást” – fogalmazott.

Egyedül Őrsi Gergely, a II. kerület MSZP-s polgármestere akart kérdezni, aminek nagyon örült a főpolgármester, de mint mondta, nem akarta elvenni a lehetőséget a „megjelent” budapestiek elől. Ekkor odalépett mellé valaki és a fülébe súgott. A mikrofonba behallatszódott szóforgácsok alapján vélhetően azt tanácsolta, hogy Karácsony Gergely hátráljon ki a kínos szituációból valahogy… „Lehet, hogy Őrsi polgármester úr lesz az egyedüli, aki kérdez ma!” – nevette el magát Karácsony Gergely lányos zavartsággal. Érezte, mennyire nevetséges ez az egész… Majd hozzátette: online lehet továbbra is kérdezni, de kénytelen most lezárni a közmeghallgatást. Így sikerült legalább 9 percig kihúzni az eseményt – jegyezte meg a Metropol.



– Ez Karácsony Gergely nyitott Budapestje! – mondta el Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Metropolnak reagálva. Szerinte az elmúlt három év tapasztalatai azt erősítették a több mint kétmillió budapestiben, hogy teljesen értelmetlen a közmeghallgatásra elmenniük, mert Karácsonyékról minden lepereg. Mostanra a budapestiek is úgy érzik, nem értük van a baloldali városvezetés, és ez szomorú. A Demszky-érában és Tarlós István főpolgármestersége alatt sem fordult elő egyszer sem, hogy a közmeghallgatás az érdeklődés hiányára való tekintettel elmaradt. – Ez intő jel Karácsony Gergelynek, hogy a műsort le kell venni a kínálatból, mert az emberek nem vevők rá. Évekig próbáltuk jobbító szándékkal felhívni Karácsony figyelmét mi is az olyan ügyekre, amelyekkel a fővárosban élők mindennapjait tehette volna jobbá. Gondolok a kiemelt fővárosi beruházásokra, a közlekedési káoszra, az autósok szívatására, a köztisztasági anomáliákra stb. Mindeddig süket fülekre találtunk – hangsúlyozta a fővárosi politikus.

A kínos jelenet az alábbi videón tekinthető meg:

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)