Nyílt levél David Pressman nagykövetnek

Nagykövet Úr!

Mi már a szpáhikat és a defterdárokat is nagyon kedveltük, de ez most mellékes. Csak a hangulati bevezető kedvéért említettem meg. És akkor rá is térek a lényegre.

A lényeg az önök által kiadott nyilatkozat, amely azután született, hogy a magyarországi nyilvánosságban és közéletben megütközést keltett, hogy ön magához hívatott/berendelt/meghívott/beparancsolt (a megfelelő aláhúzandó) két magyar bírót, akik ráadásul az Országos Bírói Tanács tagjai.

Mindenekelőtt ismételjük meg itt az önök nyilatkozatát, hogy pontosan tudják olvasóink, miről is van szó. Erről:

Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének a közelmúltban a magyar igazságszolgáltatás képviselőivel folytatott találkozója összhangban van az Amerikai Egyesült Államok és más országok – köztük Magyarország – által világszerte folytatott diplomáciai gyakorlatával. Ami nincs összhangban a szövetségesek közötti normális diplomáciai gyakorlattal, az az összehangolt médiatámadás az Országos Bírói Tanács szóvivője és nemzetközi kapcsolattartója ellen, amely a jelek szerint arra irányul, hogy félelmet keltsen azokban, akik az Amerikai Egyesült Államok képviselőivel kívánnak tárgyalni. Az amerikai kormánytisztviselőkkel folytatott párbeszédbe való beavatkozás nem segíti elő az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatokat.

Nos, ez volna az inkriminált szöveg, amely valóban egyedülálló a maga nemében.