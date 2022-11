Ez beavatkozás az igazságszolgáltatásunkba – bizottsági elnök az amerikai nagykövet és a bírák találkozójáról

Érdekesség, az OBT egyik állásfoglalásában is rögzítette, hogy a Bírák Etikai Kódexének az 1. cikke alapján, „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. ]…] A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen.”

Odaszólt a Kúria-elnök

Vejkey a Mandiner érdeklődésére elmondta, a parlamenti testület napirendjén nem szerepel ez a téma. Igaz, a Kúria tavalyi működéséről szóló beszámolója kapcsán hamarosan meghallgatják a legfőbb bírói fórum elnökét, ám az kötötten a 2021-es esztendőt érinti majd.

Varga Zs. András ettől függetlenül határozottan reagált a történtekre, miután az OBT is kommentálta tagjai magatartását. A két fél finoman szólva is másként látja az esetet. Az OBT szerint „kapcsolatban áll a szövetséges államok diplomáciai képviseleteivel, a Holland Királyság nagykövetével közös konferenciát is szervezett, a holland nagykövetet 2021 novemberében hivatalosan is fogadta, az OBT-nek az USA nagykövetségével is kiváló kapcsolatai vannak, az OBT több tagja – így Matusik Tamás és Vasvári Csaba is – részt vett már 2019-ben is az USA Nagykövetségének függetlenség napi fogadásán, hasonlóan egyébként az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Bírói Egyesület (Mabie) elnökéhez”.

De ami a lényeg:

az OBT megítélése szerint egy nagykövet nem politikus, hanem a diplomáciai képviselet feje, aki saját államát képviseli egy másik államban. „Súlyos hiba lenne összekeverni a politikust a politikai kinevezettel. Utóbbiakkal a bírák maguk is gyakran kapcsolatba kerülnek, figyelemmel arra, hogy a Kúria és az OBH elnöke is az.”