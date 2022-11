Nemzetközi jogot sérthetett az amerikai nagykövet?

Az Országos Bírósági Tanács a botrányos találkozó kapcsán is élvezte a baloldali sajtó támogatását, még a Soros György érdekeit is képviselő 444.hu nevű portál is a védelmébe vette a két bírót, akikben Brüsszel is hasznos szövetségest láthat a Tűzfalcsoport feltevései szerint. Más kérdés, hogy a hitelt érdemlő közjogi tisztségviselők kivétel nélkül elítélték a nagykövet provokatív találkozóját a két magyar bíróval.

Bár sokan azt gondolhatnák, hogy az Országos Bírósági Tanács a bírák valódi, hiteles képviselője, tehát tagjai jelentős befolyással bírnak, de az érintettek jellemzően tudják, hogy a testület volt és jelenlegi tagjai a valódi bírói hierarchiában alacsonyabb fokon helyezkedhetnek el. Nem véletlen, hogy az elmúlt években a pályázók között az alábbi neveket találtuk: Vadász, Vasvári, Lehmann, Abért. A Tűzfalcsoport információi szerint lehet egy további tag is, aki szeretne igazi, nagy bíró lenni: Fatalin Judit testületi tag pályázott egy felsőbíróság elnöki posztjára, de a többi felsorolt névhez hasonlóan az ő pályázatát sem támogatta a bírák többsége – írja a Tűzfalcsoport.