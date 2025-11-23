Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Mutatom: „Meghátrálás: az amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy ez nem az amerikaiak béketerve, hanem az oroszoké” (24.hu, vasárnap reggel 6.55) „Rubio ragaszkodik hozzá, hogy Washington dolgozta ki az ukrajnai béketervet” (444.hu, vasárnap reggel 7.39)

Látják? Itt mindenki megtalálja amit szeretne, mindenki rábukkanhat a saját véleményére.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: PestiSrácok)