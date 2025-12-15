Szentkirályi Alexandra: A fronton nincs megoldás, tárgyalni kell

„A hét a brüsszeli csúcs jegyében telik. A magyar álláspont világos: nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az orosz vagyon elkobzásához sem. Nekünk a béke az első” – írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Fotó: AFP

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a tét egyszerű: háború vagy béke.

– Míg az USA azon dolgozik, hogy lezárja a konfliktust, Európa az orosz vagyon elkobzásával eszkalálná azt, ami súlyos orosz megtorlást vonna maga után. Magyarország álláspontja változatlan: a fronton nincs megoldás, tárgyalni kell. Ezért nem küldünk fegyvert, pénzt, és elutasítjuk a vagyonelkobzást. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr fogalmazott: rázós hét elé nézünk

– fejtette ki álláspontját a kormánypárti politikus.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, Orbán Viktor hétfő reggeli posztjában arról számolt be: soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. „Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi, európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek”.

Orbán Viktor kiemelte:

Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – zárta bejegyzését a kormányfő.