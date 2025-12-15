Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

Kocsis MátéKocsis Máté FideszDPK

Kocsis Máté: A világ, amit 2010-ben leváltottunk, most ismét itt van

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Bokros Lajos szavait idézte a mohácsi háborúellenes gyűlésen.

Forrás: Facebook2025. 12. 15. 10:26
Kocsis Máté DPK Moács
Fotó: Kurucz Árpád
Kocsis Máté a digitális polgári körök mohácsi háborúellenes gyűlésén Bokros Lajost idézve elmondta, az adórendszert „megterhelik a mentességek és az adókedvezmények”, illetve felelevenítette, hogy a Bokros-csomag névadója szerint „a leggonoszabb intézkedés a háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége, a 13. és 14. havi nyugdíj pedig parasztvakítás”. 

Bokros Lajos (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
Bokros Lajos (Fotó: MTI )

– Ez az a világ, amit 2010-ben leváltottunk, most pedig ismét itt vannak, a nyakunkban – üzente a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve:

Most arra készülnek, hogy valahogy hatalomra kerüljenek. Ezek ugyanazok az emberek, csak más a köntös.

Kocsis Máté felidézte: a Tisza alelnöke szerint például Bokros volt az, aki megmentette Magyarországot a fizetésképtelenségtől. „De mi másképp emlékszünk” – mutatott rá a frakcióvezető.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

