Kocsis Máté: A világ, amit 2010-ben leváltottunk, most ismét itt van

Kocsis Máté a digitális polgári körök mohácsi háborúellenes gyűlésén Bokros Lajost idézve elmondta, az adórendszert „megterhelik a mentességek és az adókedvezmények”, illetve felelevenítette, hogy a Bokros-csomag névadója szerint „a leggonoszabb intézkedés a háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége, a 13. és 14. havi nyugdíj pedig parasztvakítás”.

Bokros Lajos (Fotó: MTI )

– Ez az a világ, amit 2010-ben leváltottunk, most pedig ismét itt vannak, a nyakunkban – üzente a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve:

Most arra készülnek, hogy valahogy hatalomra kerüljenek. Ezek ugyanazok az emberek, csak más a köntös.

Kocsis Máté felidézte: a Tisza alelnöke szerint például Bokros volt az, aki megmentette Magyarországot a fizetésképtelenségtől. „De mi másképp emlékszünk” – mutatott rá a frakcióvezető.