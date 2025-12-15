Tökéletes összefoglalás

Balázs mindent összefoglalt, igen, erről van szó. Nekem is ökölbe szorult a kezem, amikor olvastam, hogy muszlim volt, aki leteperte a terrorista állatot – akiről (akikről) egyszer sem hangzik (hangozhat) el, hogy kib...tt muszlimok. Mint mindig.
És csak egy kiegészítés – Balázs ezt írja a végén:
Természetesen NEM a muszlim emberekkel van a baj! Hanem az elmebetegekkel – vallástól és származástól függetlenül.
Egyetértünk. Csak az a baj, hogy a muszlimok és a migránsok között sajnos a gyilkos, elmebeteg, kiirtandó terroristák felülreprezentáltak…
https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/a-beteges-politikai-korrektseg-jegyeben-tilos-beszelni-rola
