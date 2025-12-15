Rozé pezsgők tesztje: a címkékkel volt baj

Rendkívüli

Élelmiszer-biztonsági szempontból megfeleltek a vizsgált rozé pezsgők a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tesztjén, jogsértő jelölés miatt viszont több hatósági eljárás is indult. A kóstolón a magyar pezsgők jól szerepeltek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 9:44
Vizsgálódtak a hivatal ellenőrei Forrás: Shutterstock
Összesen 23 száraz rozé pezsgőt vizsgáltak a Nébih szakemberei a Szupermenta legújabb terméktesztjén, közülük 14 pezsgő palackban, 9 pedig tartályban erjesztéssel készült,  a magyar pezsgők pedig csak enyhe fölényben voltak: 12 hazai és 11 külföldi volt. A nagy kereskedelmi láncok kínálatából beszerzett italok édességi kategóriájukat tekintve brut nature, extra brut, brut, extra dry és dry kategóriájúak voltak. A teszt keretében laboratóriumban ellenőrizték a pezsgők alkohol- és cukortartalmát, valamint a bennük lévő szén-dioxid mennyiségét és eredetét is.

magyar pezsgők
A boltokban a magyar pezsgők kínálata is széles / Fotó: Shutterstock

A pezsgőkészítésnél a természetes erjedésből származó szén-dioxid a minőség és az eredetiség garanciáját jelenti, ugyanis hozzáadott szén-dioxid esetén csupán habzóbornak és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbornak nevezhető az adott ital. A vizsgálatok alapján megnyugtató eredmények születtek, ugyanis a tesztelt pezsgőkben lévő buborékok természetes úton, a pezsgő erjedése során keletkeztek. Általánosságban elmondható, hogy az italok beltartalmi és élelmiszer-biztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A vizsgálat kiterjedt a jelölésekre is: ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek – mint például az alkoholtartalom és a forgalomba hozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. E téren öt esetben állapítottak meg hibát a szakemberek. Három tétel esetében a kiszerelésen megtalálható QR-kód leolvasásával megjelenő információkkal kapcsolatban merült fel kifogás. 

Egy pezsgőnél nem igazolt földrajzi árujelző feltüntetésével adódott probléma, egy terméken pedig nem egyezett az eredeti és a kiegészítő magyar nyelvű címke adattartalma. 

A fenti esetekben jogsértő jelölés miatt hatósági eljárás indult az érintett termékek előállítóival, forgalomba hozóival szemben.

A Szupermenta kedveltségi vizsgálatában pedig – amikor a szakértők és laikusok pontozzák a termékeket – a palackban erjesztett rozé pezsgők közül

  • a dobogó legfelső fokára a „Veuve Pelletier brut rosé pezsgő” kerülhetett,
  • a második helyen a „Veuve Clicquot brut rosé pezsgő” végzett,
  • míg harmadikként a „Moet & Chandon rosé imperial pezsgő” zárt.

A tartályban erjesztett rozé pezsgők közül az első helyezett a „Törley Selection Rosé Sec”, a második az „Allini prosecco rosé D.O.C extra dry”, a harmadik pedig a „Tesco Finest D.O.C. Prosecco rosé brut pezsgő” lett.

