Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Bródy JánosAmerikai Egyesült Államokvádalku

Rács mögött marad Bródy János fia, elutasították a fellebbezését

Az ügyészséggel kötött alku eredményeként két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Bródy János fiát, Miklós Dánielt az Egyesül Államokban. Az egykori szoftverfejlesztő mérnököt azért csukták le, mert azzal állt bosszút korábbi munkahelyén a kirúgásáért, hogy kódokat törölt le a bank számítógépéről, 220 ezer dolláros (70 millió forintos) kárt okozva ezzel – írja a Blikk. Az ifjabbik Bródy szerint a vele szemben lefolytatott eljárás tele volt jogi hibákkal, illetve a koronatanú is hazudott. Ezért fellebbezett, ám nem járt sikerrel.

2025. 12. 15. 9:44
Az ügyészséggel kötött alku eredményeként két évvel ezelőtt az amerikai hatóságok letöltendő börtönbüntetésre ítélték Bródy János fiát. Ugyan Bródy Miklós Dániel bűnösnek vallotta magát védett számítógépről való információszerzés, védett számítógép szándékos megrongálása, valamint kormányzati szervnek tett hamis vallomás bűntettében, ami miatt 2024. február 9-én meg kellett kezdenie a kétéves börtönbüntetését, a zenész fia nem nyugodott bele az ítéletbe, súlyos eljárási hibára hivatkozva fellebbezést nyújtott be.

20250921 Budapest Demonstrációt szervezett a Loupe Színházi Társulás Szabad közterekért és tiszta közbeszédért címmel. Fotó: Kurucz Árpád (KA) MW képen: Bródy János zeneszerző
Bródy János (Fotó: Kurucz Árpád)

A zenész Bródy János legidősebb gyermeke korábban, egy másik eljárás keretében a rá eredetileg kiszabott vagyonelkobzás ellen harcolt, az amerikai állam ugyanis abból akarta fedezni a büntetésül kiszabott 529 266 dollár (173 millió forint) kártérítést, és azt sikerült is megakadályoznia – számolt be a Blikk. 

Most viszont Bródy egy olyan keresetet adott be az amerikai fellebbviteli bíróságnak, amelyben súlyos eljárási hibákról ír.

„Bródy álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott” – áll az interneten is elérhető bírósági dokumentumban.

Az ügyvéd állítása szerint ezzel Bródy Miklós Dániel alkotmányos jogát sértették meg, hiszen így nem volt fair az a tárgyalás, amely során alkut kötött. A Blikk megtudta, hogy

a negyvenéves férfi fellebbezése nem járt sikerrel, ugyanis az észak-kaliforniai bíróság fellebbviteli bírája, William Horsley Orrick elutasította a keresetet.

„Nem találunk hibát a kerületi bíróság által meghatározott veszteségösszegben, mivel azt számos információ és bizonyíték támasztja alá, beleértve a Kraus-féle nyilatkozatokat. […] Továbbá a kerületi bíróság nem követett el egyértelmű hibát a kártérítés megállapításakor sem. Ebben az esetben a kártérítési határozat magában foglalja mind a veszteség összegét, mind az egyéb költségeket, azaz a bíróság jogosan foglalhatja bele az ügyvédi díjakat a kártérítés összegébe. A fentiek alapján a kerületi bíróság ítéletét helybenhagyjuk” – áll a határozatban.

A kedvező elbírálás egyik hozadéka az lehetett volna, hogy az informatikus mentesül azoktól a jogkövetkezményektől, amelyek szabadulása után hátrányosan érintik az Egyesült Államokban. Így viszont Bródy Miklós Dániel büntetett előéletűként fog távozni a börtönből két hónap múlva.

A Magyar Nemzet korábban megírta: eredetileg akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, de peren kívüli megállapodást kötött, így enyhébb büntetést szabtak ki rá.


Borítókép: Bródy János és fia (Forrás: Facebook)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

