Rács mögött marad Bródy János fia, elutasították a fellebbezését

Az ügyészséggel kötött alku eredményeként két évvel ezelőtt az amerikai hatóságok letöltendő börtönbüntetésre ítélték Bródy János fiát. Ugyan Bródy Miklós Dániel bűnösnek vallotta magát védett számítógépről való információszerzés, védett számítógép szándékos megrongálása, valamint kormányzati szervnek tett hamis vallomás bűntettében, ami miatt 2024. február 9-én meg kellett kezdenie a kétéves börtönbüntetését, a zenész fia nem nyugodott bele az ítéletbe, súlyos eljárási hibára hivatkozva fellebbezést nyújtott be.

Bródy János (Fotó: Kurucz Árpád)

A zenész Bródy János legidősebb gyermeke korábban, egy másik eljárás keretében a rá eredetileg kiszabott vagyonelkobzás ellen harcolt, az amerikai állam ugyanis abból akarta fedezni a büntetésül kiszabott 529 266 dollár (173 millió forint) kártérítést, és azt sikerült is megakadályoznia – számolt be a Blikk.

Most viszont Bródy egy olyan keresetet adott be az amerikai fellebbviteli bíróságnak, amelyben súlyos eljárási hibákról ír.

„Bródy álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott” – áll az interneten is elérhető bírósági dokumentumban.

Az ügyvéd állítása szerint ezzel Bródy Miklós Dániel alkotmányos jogát sértették meg, hiszen így nem volt fair az a tárgyalás, amely során alkut kötött. A Blikk megtudta, hogy

a negyvenéves férfi fellebbezése nem járt sikerrel, ugyanis az észak-kaliforniai bíróság fellebbviteli bírája, William Horsley Orrick elutasította a keresetet.

„Nem találunk hibát a kerületi bíróság által meghatározott veszteségösszegben, mivel azt számos információ és bizonyíték támasztja alá, beleértve a Kraus-féle nyilatkozatokat. […] Továbbá a kerületi bíróság nem követett el egyértelmű hibát a kártérítés megállapításakor sem. Ebben az esetben a kártérítési határozat magában foglalja mind a veszteség összegét, mind az egyéb költségeket, azaz a bíróság jogosan foglalhatja bele az ügyvédi díjakat a kártérítés összegébe. A fentiek alapján a kerületi bíróság ítéletét helybenhagyjuk” – áll a határozatban.