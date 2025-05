Zsúfolt börtönben tölti a büntetését Bródy János fia Amerikában

Bródy Dániel, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, Bródy János fia, 2023 decemberében két év börtönbüntetést kapott az Amerikai Egyesült Államokban, és 529 ezer dollár, azaz nagyjából 182 millió forint pénzbírság megfizetésére kötelezték. Bródy Dániel a The First Republic Banknál dolgozott, és a vád szerint, miután kirúgták, bosszúból feltörte volt munkahelye számítógépes rendszerét. Állítólag törölte a bank kódtárolóit, törölte a naplókat, gúnyos üzeneteket hagyott a kódban, és más alkalmazottak nevében lépett be a rendszerbe. A céges laptopját sem adta vissza.

Eredetileg akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, de peren kívüli megállapodást kötött, így enyhébb büntetést szabtak ki rá.