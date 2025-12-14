idezojelek
Bayer Zsolt: Hát ez óriási!

Ismét bebizonyosodott, hogy a Jóistennek van a legjobb humora!

Bayer Zsolt
puzsérszőlő utcafogvatartott 2025. 12. 14. 21:07
Fotó: Balogh Zoltán
Puzsér a Szőlő utcához ment tüntetni, ám ehhez a fogvatartottaknak is volt egy-két szava: „Haljatok meg, liberális kutyák!” 

               
       
       
       

