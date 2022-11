A baloldal is bőszen mentegeti Pressmant

Az ügyben felmerült Vasvári Csaba bíró neve, aki a 2006-os eseményeket követően, vagy éppen Dávid Ibolya és Herényi Károly, az MDF volt vezetőinek perében ítélkezett. A két bíró védelmében felszólalt egy bírósági érdekvédelmi szervezet is, ahol az OBT több tagját is megtaláljuk, de felbukkan Mészár Róza neve is, akinek a tanácsa felmentette korábban Galambos Lajost, Laborcz Sándort, Szilvásy Györgyöt, továbbá a szocialista Molnár Gyulát is.

A Tűzfalcsoport azért irányította a közvélemény figyelmét az amerikai nagykövethez berendelt két magyar bíró ügyére, mivel nem tartja helyesnek, hogy a bécsi egyezményt durván megsértve bizalmas beszélgetést folytat a diplomata olyan bírákkal, akik a bíróságok főtevékenységét tekintve semmiképpen nem tekinthetők a bírói hatalom legfőbb képviselőinek a magyar alkotmányos berendezést alapul véve.

Hitelességi deficit

A Magyar Bírói Egyesület (Mabie) saját bevallása szerint egy önálló, a bírósági igazgatás résztvevőitől és az igazságszolgáltatás egyéb szerveitől független civil szervezet, amely kizárólag az alapszabályában meghatározott cél megvalósításáért működik a bírák, a bírósági életpályájára készülők érdekeinek védelmében és a társadalmi megbecsülésük megerősítése érdekében.

A bírói érdekvédelmi szervezet elnöksége az OBT-tagok Pressman-találkozóját követően határozottan visszautasította „a bírótársainkkal kapcsolatos, őket a bírói tisztségükben mélyen sértő – és részben egy névtelen blogbejegyzésben megjelent véleménycikkre hivatkozó – valótlan tényállításokat és súlyosan becsületsértő kijelentéseket”.

A dolog szépséghibája ugyanakkor az, hogy a Mabie regionális vezetői között megtaláljuk az Országos Bírói Tanács több tagját, így Hilbert Editet, Csontos Tibort és Vasvári Csabát is – teszi hozzá a Tűzfalcsoport.

Vasvári legismertebb és legbotrányosabb ügyeként a sajtóban egy 23 éves egyetemista, Dukán Dániel perét tálalják, akire az ügyészség is csak felfüggesztett börtönt kért, Vasvári azonban perbíróként két és fél év letöltendőre ítélte minden konkrét bizonyíték nélkül, csupán a Dukánt megverő rendőrök vallomásaira alapozva. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla végül felfüggesztettre csökkentette a büntetést.

A Mészár Róza által vezetett büntetőjogi csoport korábbi összefoglaló jelentése szerint a Magyar Helsinki Bizottság gyakorlata zsinórmértékül szolgálhat a legfőbb bírósági fórum büntetőbírái számára. A Helsinki Bizottság neve az ügyben más megvilágításban is felmerült, a Pressman-botrány másik bírája, Matusik Tamás korábban bíróként a Fair Trials International által szervezett és a Nyílt Társadalom Alapítvány által is támogatott szakmai találkozón, valamint a Magyar Helsinki Bizottság által szervezett szakmai rendezvényen részt vett, továbbá korábban a Magyar Helsinki Bizottság magyarországi büntetőjogi reformmal kapcsolatos projektjének felkért szakértője is volt.

A Magyar Helsinki Bizottság kampányarca is megszólalt

Sándor Zsuzsa egykori bíró A pénz beszél, úgyhogy szép lassan elhalkul majd a kutyaugatás című irományát a Varga Zoltán-féle, annak helyet adó propagandalap úgy vezeti fel, hogy „Nem véletlenül jutott eszébe Sándor Zsuzsának a címben idézett szólásmondás – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.

És nem véletlenül fogalmazta át, miután górcső alá vette, miért is ugrott neki a teljes kormánymédia annak a két bírónak, akik találkozni merészeltek az amerikai nagykövettel.” A mű olyan perdöntő érveket hoz fel a Pressman-találkozó védelmében, mint a „nem tudok róla, hogy akár Vasvári, akár Matusik olyan ügyet tárgyalna, amelyben az USA vagy annak bármely állampolgára érintett lenne.”

A teljes cikk a Tűzfalcsoport oldalán, „A Pressman-botrányt mentegetők között több balos szál is felbukkan” címen érhető el.

Borítókép: David Pressman (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)