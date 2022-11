Támadás alatt a magyar államiság

Mindeközben az Európai Parlament többsége elfogadta azt az állásfoglalást, amely kimondja, hogy a magyar kormány az eddig megtett vállalásaival nem felelt meg a szóban forgó uniós források folyósításának feltételeként elvárt kötelezettségek teljesítése kapcsán. Ennek az a lényege, hogy Magyarország bizonyos reformok végrehajtását vállalta az EU-s hatáskörgyakorlás speciális keretében, az úgynevezett kondicionalitási eljárásban. Miután azonban hazánk az uniós közösség teljes jogú tagja, ezek a források járnak neki!

Az Európai Unió sosem helyezheti nyomás alá egy tagállam igazságszolgáltatását, alkotmányos rendszerét, nem fenyegetheti egy tagország szuverenitását. Az Európai Parlament lépése szembemegy az uniós joggal, miután a 2009-től hatályos lisszaboni szerződés fontos előzményeként már a 2001. évi laekeni nyilatkozat is kiemelte a tagállami törvényalkotói rész, vagyis a nemzeti parlamentek megnövekedett és hitelesített szerepét. A laekeni nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az Európai Unió „legitimitását a demokratikus, átlátható és hatékony intézményekből nyeri”, és hogy a nemzeti parlamentek is hozzájárulnak az európai projekt legitimációjához.

Ennek most nekünk az a legfőbb üzenete, hogy az Európai Parlament, illetve általában az Európai Unió intézményei nem léphetik túl hatáskörüket a tagállamok anyagilag is kifejezhető kárára, illetve a szuverenitásuk rovására. A nemzeti parlamentek az egyes tagországok államszervezetének alapvető intézményei, amelyek a választópolgárok felhatalmazása révén nyerik el megbízatásukat, így a tagállami alkotmányos intézmények és az ottani törvények működését is az Európai Unió köteles tiszteletben tartani.

Mindezek fényében az Európai Unió egyes intézményeiről elmondható, hogy azok jogi értelemben tévedésben vannak, hiszen a jogilag is értelmezett módon létező dolgot (a tagállam szuverenitását, és ezáltal alkotmányos identitását) nem létezőnek, míg a szerződések alapján nem létezőt, azaz egyes, a közösségi jogon alapuló intézmények kapcsán a hatáskörtúllépések jogát létezőnek veszi.

Ezek alapján teljességgel elfogadhatatlan, hogy az uniós intézmények egy része láthatóan kivonni igyekszik magát a közösségi jog alól, annak szellemével és betűjével ellentétesen jár el. Az Európai Parlament politikai nyomásra maga is presszionálja a bizottságot, amely pedig Magyarországra helyez nyomást; így mindent felülír a pártos, politikai elvárások és konfliktusok logikája, ami az európai intézményrendszer belső válságát is jól mutatja. Ez egyébként azért is érthetetlen, mert hazánk a vállalások eredeti menetrendjének megfelelően halad, és megtette a szükséges jogalkotási lépéseket azért, hogy jövőre megkaphassa a neki járó uniós forrásokat. A napokban, hetekben megjelent sajtóhírek egyik fő tanulsága tehát az, hogy az Európai Parlament erős politikai nyomás alatt tartja az unió végrehajtó hatalmi testületét, az Európai Bizottságot, amely azokra a pontokra igyekszik helyezni a hangsúlyt, amelyek szerinte még nem teljesültek, ezzel is megfelelve a nemzetközi baloldal elvárásainak.