Navracsics Tibor: Sajtóértesülések szerint Magyarország jövőre hozzáférhet az uniós forrásokhoz

Sajtóértesülések szerint az év végéig aláírhatják azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország jövőre hozzáférhessen az uniós forrásokhoz

– mondta a területfejlesztési miniszter csütörtökön Budapesten.

Navracsics Tibor a Versenyképességi operatív programok 16. nemzetközi konferenciáján közölte, szerda óta újságíróknak köszönhetően tudni vélik, hogy az Európai Bizottság állást foglalt a fél éve tartó, nagyon intenzív tárgyalássorozatról, illetve azokról a vállalásokról, amelyeket tettünk és időarányosan teljesítettünk.

A miniszter szerint az újságírók által tolmácsolt bizottsági álláspont megerősíti azt a perspektívát, amit júniusban felvázoltak, amely szerint az év végéig meg kellene születniük azoknak a megállapodásoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy az uniós forrásokhoz – egyrészt a helyreállítási alaphoz, másrészt a kohéziós pénzekhez – Magyarország hozzáférjen a következő évben. – Ez Magyarország és az Európai Bizottság számára is jó hír, mert mint a mostani konferencia is bizonyítja, Magyarország lojális, hasznos és jó felhasználója az uniós forrásoknak, jól hasznosulnak az európai adófizetők ide befektetett pénzei – jelentette ki Navracsics Tibor. Kiemelte, az európai gazdaságok közül az egyik legdinamikusabban a magyar gazdaság fejlődik. Az itteni kis- és közepes vállalkozások (kkv) a most lezáruló GINOP-nak és a kormány reményei szerint megnyíló GINOP Plusznak is elsődleges címzettjei, és bíznak abban, hogy a közeljövőben már robusztus motorjává válnak az európai gazdaságnak. Mindez Magyarország számára gazdasági, versenyképességi és társadalmi szempontból is fontos – közölte.

Rámutatott, hogy ha a magyar gazdaság jól teljesít, akkor ez az Európai Unió egész gazdaságának segítség, illetve, hogy a magyar kkv-k versenyképessége nemcsak Magyarország, hanem az EU gazdaságának is érdeke. Kifejtette, a vállalkozásoknak szerepe van a polgárosodásban is, hiszen a kkv-szektorra alapozott erős középosztály létével megerősített szociális és területi kohézió révén Magyarország szolidárisabb, összetartóbb, és egységesebb társadalommá tud válni. Navracsics Tibor kitért az Európai Bizottság 8. kohéziós jelentésére, amely kimutatta, hogy az unióban javult a kohézió, összetartóbbá váltak az uniós társadalmak, ez azonban jórészt a közép-európai társadalmak felzárkózásának köszönhető. Ennek alapján az EU kohéziójának egyik legfontosabb hajtóereje a közép-európai tagállamok felzárkózása – tette hozzá a miniszter. Mint fogalmazott: „Mélyen húzódó közös érdekeink vannak, közös célunk van és közös a jövőnk is.” Ebből adódóan Navracsics Tibor bízik abban, hogy az Európai Bizottsággal folyó tárgyalásaink stratégiai értelemben véve is egy irányba tartanak, minél több találkozási pontjuk lesz, és év végéig alá tudjuk írni a megállapodásokat, amelyek segítenek minket abban, hogy a jövő évben hozzáférjünk az uniós forrásokhoz.

Navracsics Tibor egy mai háttérbeszélgetésen kifejtette: a júniusban meghatározott célokat tartani tudja a magyar kormány. Kiemelte: a tizenhét vállalást teljesítettük, van egy tizennyolcaik, az igazságszolgáltatás, azt március végére vállaltuk. A döntéssel kapcsolatban nagy előrelépés, hogy az operatív programokat és a helyreállítási tervet jóváhagyják, amelyekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: ezeket év végéig alá fogják írni. Hozzátette: a kondicionalitási eljárásról a jelenlegi ismereteik szerint a tanács dönt majd december elején. A miniszter szerint a hangsúlyeltolódás annak köszönhető, hogy az Európai Parlament nyomás alá tartja a bizottságot.

Borítókép: Navracsics Tibor a Versenyképességi operatív programok konferenciáján, Budapesten (Fotó: MTI/Kovács Anikó)