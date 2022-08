Tisztára mosták Vasvári Csabát a Wikipédián

Mégpedig ez: „A 2006. évi őszi budapesti zavargások – különösen az MTV-székház ostroma – után több száz ártatlant helyezett önkényesen előzetes letartóztatásba, kizárólag rendőri állítások alapján. A gyanúsítottak többségét találomra fogdosták össze az utcáról vagy hurcolták el szórakozóhelyekről a rendőrök, majd rájuk fogták, hogy megtámadták őket. Vasvári döntéseit a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla kivétel nélkül hatályon kívül helyezte mint megalapozatlant. A letartóztatottak ellen később túlnyomórészt meg is szűntek a büntetőeljárások. Vasvári perbíróként is eljárt több ilyen esetben, és számos esetben törvénytelenül, a bizonyítékok hiánya ellenére ítélt letöltendő szabadságvesztésre ártatlan, büntetlen előéletű fiatalembereket. Egy kirívó ügyben a rendőrség által brutálisan összevert, 23 éves Dukán Dánielt két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hivatalos személy elleni erőszak bűntettéért, holott az ügyészség is csak egy év szabadságvesztést kért a vádlottra garázdaság miatt. Az ítéletet másodfokon hatályon kívül helyezték, és a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy Vasvári elfogultan járt el. Az általa elítélt személyeket a 2013-ban hatályba lépett semmisségi törvény alapján rehabilitálták. Működése miatt Vasvárit »vérbíróként« mutatta be annak idején a Kuruc.infó hírportál.”

Miközben a Vasvári Csaba Wikipédia-oldaláról törölt részben van tárgyi tévedés, például Dukán Dániel maga mondta el, hogy másodfokon is elítélték, aligha vitatható, hogy a bíró 2006-os tevékenysége legalábbis megkérdőjelezi az igazság bajnokának mostani, felvett szerepét.

Az elmúlt években a liberális médiumokban megszólaló Vasvárinak egyébként nem kellett kellemetlen kérdésekre válaszolnia 2006-os döntései kapcsán, ezeket az ügyeket inkább tudatosan elhallgatták.