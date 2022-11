Rémhírterjesztéssel és hazudozással vádolják az érdi baloldalt

Csőzik Lászlónak, Érd baloldali polgármesterének fogalma sincs, hogy a városában mi történik, ki miért felel, hogyan kell egy intézményt irányítani. Neki csak az a fontos, hogy rémhírt terjesszen, és ez szégyenletes

– így kommentálta az érdi központú választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője azt, hogy a városban a DK – Csőzik támogatásával – aláírásgyűjtést indított az önkormányzati tulajdonban levő járóbeteg-szakrendelőket érintő kormányjavaslat ellen.

Aradszki András kifejtette, a város baloldali polgármestere nagyon durván hazudik az ügyben.

– Az első hazugság az, hogy az intézményt Csőzik Lászlóék újították fel, az egészségügyi fejlesztések ugyanis Érden az előző, Fidesz–KDNP-s városvezetéshez köthetők, ráadásul a baloldal folyamatosan ellene szavazott a közgyűlésben. A program kormányzati pénzekből és uniós forrásokból valósult meg, így minden érdi háziorvosi rendelőt felújítottunk vagy újat építettünk. Az utolsót ugyan már a mostani vezetés adta át, de ennek az intézménynek a nevét is rosszul írták Csőzikék, megsértve ezzel a névadó emlékét. A járóbeteg-szakrendelőt is mi újítottuk fel, illetve bővítettük, és modern műszerekkel, gépekkel szereltük fel, aminek köszönhetően az ellátás folyamatos. A második hazugság, hogy a baloldal állításával szemben az előterjesztett egészségügyi törvényt módosító indítványban egy árva szó nincs arról, hogy kötelezően állami kezelésbe, irányítás alá vennék az önkormányzati tulajdonú, fenntartású szakrendelőket – fogalmazott Aradszki András. Kiemelte azt is, hogy a baloldali vezetésű város nem vagy csak minimálisan járul hozzá az intézmény fenntartásához.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a DK genezise a hazudtunk reggel, éjjel meg este szövegből indulhat ki. Szavai szerint a Csőziket támogató DK hűen követi ezt az alapvetést, de ideje lenne ezt befejezni. Kiemelte: a helyzet ugyanis az, hogy olyanért gyűjtenek aláírásokat, amiről szó sincs, és ez nagyon veszélyes dolog.

– Ott voltam az Országgyűlésben, amikor az ügyben folyt a parlamenti vita, a DK már ott is ezt a képtelenséget állította, hogy államosítják a szakrendelőket. Már ott is elmondtuk Takács Péter egészségügyi államtitkárral, hogy ez nem igaz. Az persze természetes, hogy ha egy jól felszerelt intézményben hatékonyabbá, gyorsabbá és a betegek számára kényelmesebbé szeretnénk tenni az ellátást, ahhoz adatok szükségesek. Az egészségügyi irányítás pedig joggal várhatja el, hogy ezek az adatok rendelkezésre álljanak. Vagyis a törvényben csak az van benne, hogy ezeknek a városi intézményeknek bizonyos adatszolgáltatási kötelezettsége lesz – mutatott rá Aradszki András. Hozzáfűzte: nagy baj, hogy a baloldal politikát csinál olyan kérdésből is, amire úgy kellene vigyáznunk, mint a szemünk fényére, ez pedig az egészségünk.

Borítókép: Aradszki András szerint a DK nem bírja ki hazudozás nélkül (Fotó: Vasvári Tamás)