A CÖF–CÖKA elkötelezett az európai civilizáció megőrzése mellett

– Az orosz agresszió hatására kitört háború következményeire a CÖF–CÖKA szellemi honvédői mozgósítással reagáltak. Világossá vált számunkra, hogy ideológiánk alapjának, a népfelség elvének a követése lehet a háború befejezésének a reménye. Európa kormányainak a felelőssége többszörös – fogalmazott Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke a Szellemi Honvédők díj átadásán, ahol egyúttal bemutatták az Összefogtunk című könyvet, ami ismerteti az alapítvány eddigi tevékenységét.

– A CÖF–CÖKA 2009-es alapítása óta elkötelezett az európai, zsidó-keresztény civilizáció megőrzése és gyarapítása mellett. A kontinensünkön és a világban is elegen vagyunk ahhoz, hogy pártpolitikai érdekeltségüket félretéve, szellemi honvédőként hangoztassuk az Isten, haza, család békességet teremtő elsődlegességét – rögzítette.

Csizmadia emlékeztetett, hogy történelmi tanúság szerint a háborúkat először tűzszünettel, majd béketárgyalásokkal lehet lezárni. Ezután kitért arra, hogy az Egyesült Államoknak, valamint az Európai Tanácsnak azonnal egyeztetésre kell összehívnia Ukrajna és Oroszország illetékeseit.

– Nem tagadhatják, hogy ők tartják kézben a helyzet kulcsát – rögzítette. Az elnök közölte, hogy alapítványuk 2016 óta minden évben átadja a szellemi honvédők javaslata, valamint a kuratórium döntése alapján a Szellemi Honvédő díjakat. Jelezte: a nemzet javára végzett munka elismeréseként idén három személy és egy alapítvány részesül a díjazásban.

A díjazottak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke; ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF–CÖKA szóvivője; valamint a Regőczi István Alapítvány, aminek a képviseletében Herczegh Anita, a szervezet elnöke vehette át az elismerést.

– Köszönjük áldásos és támogató tevékenységüket – hangoztatta Csizmadia László. Felidézte, hogy a CÖF–CÖKA 2009-től egészen napjainkig közvetíti a civilek véleményét Magyarország, majd Európa felé is. Emlékeztetett, hogy megalapították az Európai Unió Civil Együttműködési Tanácsát (Eucet), amiben olasz, spanyol, albán és brit szakszervezetek is részt vesznek.

Németh Miklós Attila, a könyv szerkesztője a sajtótájékoztatón elárulta: aki a CÖF–CÖKA tevékenységéről akar könyvet szerkeszteni, annak egyszerre könnyű és nehéz feladata is van, mert a szervezet az elmúlt közel másfél évtizedben rengeteg munkát végzett el. Továbbá szót ejtett arról is, hogy a CÖF–CÖKA megvalósította, hogy az emberek „megtalálják saját magukat”, tájékozottak legyenek és felelős döntést hozzanak. Továbbá részletezte, hogy a szervezetnek több kiadványa is megjelent, amikben szerinte nagyszerű gondolatok találhatók meg a civil társadalom értékrendjéről. Mint Németh Miklós Attila elárulta, a könyvben vannak olyan írások, amik tíz évvel ezelőtt készültek, ám azok továbbra is időszerűek. Az Összefogtunk című könyv 244 oldalon keresztül, 15 szerző közreműködésével, mintegy száz fényképpel mutatja be a CÖF–CÖKA 2009-es alapítása óta folytatott tevékenységét.

Borítókép: Budapest, 2022. március 15. A Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) békemenetének résztvevői megérkeznek a Kossuth térre, az állami díszünnepség helyszínére az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, 2022. március 15-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)